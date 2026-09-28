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’کیا ریاستی درجہ کا فیصلہ پاکستان کرے گا؟‘ اسٹیٹ ہُڈ قرارداد جموں کشمیر اسمبلی میں منظور
بی جے پی اراکین نے ریاستی درجہ کی قرارداد وائس ووٹ کیلیے پیش کیے جانے پر اسمبلی سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔
Published : September 28, 2026 at 4:18 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی نے پیر کے روز جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کرنے والی قرارداد منظور کرلی۔ قرارداد کی منظوری کے وقت بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مرکز سے سوال کیا کہ کیا ریاستی درجہ بحال کرنے کا فیصلہ پاکستان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا گیا ہے؟
عمر عبداللہ نے گزشتہ جمعہ، 25 ستمبر کو اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی تھی، جس میں جموں و کشمیر کا مکمل ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قرارداد میں ان کے والد اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کی حکومت کے دوران سال 2000 میں اسمبلی سے منظور کی گئی خودمختاری کی قرارداد کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔
عمر عبداللہ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے، "26 جون 2000 اور 6 نومبر 2024 کو اس ایوان کی جانب سے منظور کی گئی قراردادوں کے علاوہ، یہ ایوان حکومت ہند سے جموں و کشمیر کا مکمل ریاستی درجہ فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قرارداد حکومتِ ہند کو بھیجی جائے۔"
عمر عبداللہ کی جانب سے جمعہ کو پیش کی گئی یونین ٹیریٹری کو مکمل ریاستی درجہ واپس دینے کی قرارداد اسمبلی میں وائس ووٹ کے ذریعے منظور کی گئی۔ کانگریس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی)، سی پی آئی ایم کے تاریگامی اور ایم ایل اے سجاد لون نے قرارداد کی حمایت کی۔
بی جے پی کا احتجاج
دوسری جانب، بی جے پی ارکان صبح سے ہی قرارداد میں خودمختاری کے حوالہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اسپیکر عبدالرحیم راتھر کی جانب سے قرارداد کو وائس ووٹ کے لیے پیش کیے جانے پر بی جے پی ارکان ایوان کے ویل سے واک آؤٹ کر گئے۔
قرارداد اب مرکزی حکومت کو بھیجی جائے گی۔ تاہم، اس میں ’خودمختاری‘ (Autonomy) کے حوالہ دیے جانے پر بی جے پی ارکان نے شدید احتجاج کیا۔ بی جے پی نے جمعہ کے روز بھی اس قرارداد کے خلاف احتجاج کیا تھا اور پیر کو بھی پارٹی ارکان ایوان کے ویل میں پہنچ گئے اور اسپیکر کے خلاف نعرے لگائے۔
عمر عبداللہ کا بھاجپا پر طنز
مرکز کی جانب سے ریاستی درجہ ’مناسب وقت‘ پر بحال کرنے کے بار بار دہرائے جانے والے وعدے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سوال کیا کہ "کیا اس فیصلے کو ملی ٹینسی کے خاتمے سے جوڑا جا رہا ہے؟"
عمر عبداللہ نے کہا، "کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملی ٹینسی ختم نہیں ہوتی، ریاستی درجہ بحال نہیں کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کا فیصلہ نئی دہلی میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں ہوگا۔"
انہوں نے کہا، "آپ کہتے ہیں کہ پاکستان 35 سال سے ملی ٹینسی کو چلا رہا ہے۔ آپ اوڑی، پلوامہ اور دیگر واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ فیصلہ پاکستان کے ہاتھ میں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان بندوق روک دے گا تو تب ہی آپ ہمیں ریاستی درجہ دے دیں گے؟"
وزیرِ اعلیٰ نے کہا کہ نئی دہلی ریاستی درجہ بحال کرنے میں تاخیر اور نیشنل کانفرنس و کانگریس کو اس کے سیاسی فائدے سے محروم رکھنے کے لیے بہانے استعمال کر رہا ہے۔ "اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی حکومت اور آپ کے اپنے وزیرِ اعظم جموں و کشمیر کو اس وقت تک ریاستی درجہ نہیں دیں گے جب تک پاکستان ملی ٹینسی بند نہیں کرتا، تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ یہ فیصلہ نئی دہلی میں ہوگا۔"
ریاستی درجہ نہ ہونے کے نقصانات
عمر عبداللہ نے کہا کہ ریاستی درجہ نہ ہونے سے حکومت کے روزمرہ کے کام متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے قانون محکمہ کے اس خط کا بھی حوالہ دیا جس میں اسمبلی میں ریاستی درجہ بحالی کی قرارداد پر بحث نہ کرنے کی رائے دی گئی تھی۔ "مجھے بتائیے، کسی ریاست میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ وزیرِ اعلیٰ قرارداد پیش کرتا ہے اور قانون سیکریٹری اس پر رائے دیتا ہے۔ ایسا صرف یونین ٹیریٹری میں ہو سکتا ہے۔"
انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ منتخب حکومت کو مناسب مشاورت کے بغیر محکموں کی قانونی رائے قبول کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے۔ وزیرِ اعلیٰ نے کہا: "قانون کے وزیر اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ (اسپیکر) کو خط موصول ہوا ہے۔ یہ خط کس کے کہنے پر بھیجا گیا؟ یہ یونین ٹیریٹری ہونے کا براہ راست نتیجہ ہے۔"
اختیارات کی تقسیم
وزیرِ اعلیٰ نے یونین ٹیریٹری میں منتخب حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ "بزنس رولز" ابھی زیرِ التوا ہیں۔ "ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سکیورٹی اور امن و قانون ان کے پاس ہے، جبکہ باقی اختیارات ہمارے پاس ہیں۔ پھر محکمہ مال کو ہمارے دائرۂ اختیار سے باہر کیوں رکھا گیا ہے؟ مجھے بتائیے، ریونیو افسر کو منتخب حکومت کے دائرے سے باہر کیوں رکھا گیا ہے؟"
احتجاج کرنے والے بی جے پی ارکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے جموں و کشمیر کے آخری ڈوگرہ حکمران مہاراجہ ہری سنگھ کی وراثت کو تباہ کیا ہے۔ عمر نے کہا، "انہوں نے جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت دی تھی اور انہوں نے اسے تباہ کردیا۔ اسی لیے وہ بحث میں حصہ نہیں لینا چاہتے۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کا دھوکہ اور فراڈ عوام کے سامنے بے نقاب ہوجائے گا۔"
وزیرِ اعلیٰ کے مطابق جموں و کشمیر میں ایڈووکیٹ جنرل کا عہدہ بھی خالی ہے اور اس سلسلے میں تجویز گزشتہ دو سال سے زیرِ التوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کابینہ کی جانب سے منظور کی گئی ریزرویشن رپورٹ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی منظوری کی منتظر ہے، جبکہ اس پر اٹھائے گئے سوالات کا جواب بھی دیا جاچکا ہے۔
'ترامیم کی ضرورت نہیں'
حکمران جماعت نیشنل کانفرنس اور اس کے اتحادیوں کے آٹھ ارکان سمیت 10 ارکان نے قرارداد میں ترامیم پیش کی تھیں۔ ان ترامیم میں 5 اگست 2019 سے پہلے کی آئینی حیثیت کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 370 اور 35-A کی بحالی کو قرارداد میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
قرارداد کو وائس ووٹ کے لیے پیش کرتے ہوئے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ ان ترامیم کی کوئی مناسب ضرورت نہیں ہے اور خودمختاری سمیت پہلے منظور کی گئی دونوں قراردادیں اپنی اصل شکل میں برقرار ہیں۔ اسپیکر نے کہا، "ہم انہیں کمزور نہیں کر رہے، بلکہ یہ قرارداد ان کے علاوہ ہے۔"
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