بارہمولہ زیہان پورہ میں قدیم مذہبی مجسمے دریافت کئے گئے
جموں کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں قدیم زمانے کے مذہبی مجسموں کو محقیقین نےابتدائی تاریخی، کشان دور کی بدھ آباد بستی کی وضاحت کی ہے۔
Published : December 6, 2025 at 4:51 PM IST
بارہمولہ(کوثر عرفات): چند روز قبل سنٹر آف سینٹرل اشین سٹیڈیز یونیورسٹی آف کشمیر اور جموں و کشمیر ڈپارٹمنٹ آف آرکیوز، آرکوالجی میوزیمز کی جانب سے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے زیہان پورہ میں قدیم زمانے کے مذہبی مجسمے، کو دریافت کیا گیا ہے۔ اس دوران پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد اجمل شاہ جو سینٹرل اشین اسٹیڈیز کے ہیڈ ہے وہ اس کام خو انجام دے رہے ہیں۔
دراصل یہ پروجیکٹ وسیع پیمانے پر ابتدائی سروے کے بعد شروع کیا گیا تھا، جس میں ڈرون کی تصویر کشی، نقشہ سازی، اور زمینی تصدیق شامل تھی، جس میں زیہان پورہ کے قریب کئی بڑے ٹیلوں کی نشاندہی کی گئی تھی، جو طویل عرصے سے قدیم سٹوپا کی باقیات مانے جاتے تھے۔ 2023 میں ایک اہم پیش رفت ہوئی جب ڈاکٹر شاہ نے ایک فرانسیسی میوزیم آرکائیو میں ایک پرانی تصویر کا سراغ لگایاتھا۔ جس میں بارہمولہ میں تین سٹوپا دکھائے گئے، جس سے کشمیر میں بدھ مت کے ورثے کے درمیان ایک تاریخی ربط قائم کرنے میں مدد ملی۔
اس کے بعد کے فیلڈ ورک نے اس بات کی تصدیق کی کہ ٹیلے ایک اسٹوپا کمپلیکس اور متعلقہ فن تعمیر کی کافی باقیات سے مماثل ہیں، جس کی طرف محقیقین نے ابتدائی تاریخی، کشان دور کی بدھ آباد بستی کی وضاحت کی ہے۔
کھدائی میں جدید طریقے استعمال کیے گئے ہیں، جن میں ہائی ریزولوشن میپنگ، گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار اسٹڈیز، ڈرون دستاویزات، اور ڈیجیٹل آرکائیونگ شامل ہیں، جس سے سائٹ کی منظم اور سائنسی بحالی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔اس دوران رسمی کھدائی نومبر کے اوائل میں شروع ہوئی، جس سے یہ نئی شراکت داری کے تحت کی جانے والی پہلی بڑے پیمانے پر کھدائی تھی۔
آنے والے ہفتوں میں، محققین گہری کھدائی، سائنسی تجزیہ، اور ایک تحفظاتی منصوبہ تیار کرنے پر توجہ مرکوز کریں گے جو میوزیم کی نمائشوں، تعلیمی مطالعات، اور ورثہ سیاحت کے اقدامات کی حمایت کر سکے۔ حکام آثار قدیمہ کے مقامات کے تحفظ کو فروغ دینے کے لیے آؤٹ ریچ اور بیداری کے پروگراموں کے ذریعے مقامی کمیونٹیز کو شامل کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔
ایک حالیہ دورے کے دوران بارہمولہ کے ڈپٹی کمشنر منگا شیرپا نے کہا کہ ٹیم نے اس مقام پر ایک "محتاط اور سائنسی انداز" اپنایا ہے۔ "بارہمولہ تاریخی طور پر تجارتی اور ثقافتی تبادلے کے لیے ایک اہم راہ داری رہا ہے۔ یہاں کے نتائج کشمیر کے ماضی کے بارے میں قیمتی بصیرت پیش کریں گے۔
ڈاکٹر جاوید احمد منٹوں جموں کشمیر ڈپارٹمنٹ آف آرکیوز اینڈ آرکوالجی کے مطابق وہ اس کام کو کافی وقت سے شروع کر چکے ہیں اور ان کے مطابق یہ سلک روٹ کی عکاسی کرتا ہے اور یہ کشان پیریڈ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ان کے مطابق سو سال بعد اس طرح کی کھدائی بڑے پیمانے پر کی گئی ہے اور ہم کو آمید ہے کہ آنے والے وقت میں اور بھی پرانے زمانے کے مذہبی مجسمے ملے گے.