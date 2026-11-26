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نگین جھیل کے قریب مجوزہ سڑک پر ہائی کورٹ کا سخت نوٹس، نقشے اور تفصیلی رپورٹ طلب
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے نگین جھیل میں آبی حیات پر اثرات، درختوں کی کٹائی اور ماحولیاتی نقصانات کی تفصیلات طلب کی ہیں۔
Published : November 26, 2026 at 2:07 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جموں و کشمیر حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ نگین جھیل کے علاقے میں مجوزہ سڑک کی تعمیر کا مکمل منصوبہ اور نقشے عدالت میں پیش کرے۔ اس کے علاوہ حکومت کو یہ تفصیلات بھی فراہم کرنے کو کہا گیا ہے کہ اس تعمیر سے آبی حیات اور جھیل کے ماحولیاتی نظام پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
مجوزہ تعمیر کے نتیجے میں جھیل کے رقبے پر تجاوزات، آبی حیات کو نقصان اور ہزاروں درختوں کی کٹائی کے خدشات کا نوٹس لیتے ہوئے چیف جسٹس ڈاکٹر پشپیندر سنگھ بھٹی اور جسٹس راہل بھارتی پر مشتمل ڈویژن بنچ نے حکومت سے منصوبے اور اس کے ممکنہ ماحولیاتی اثرات کی تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔
عدالت نے مشاہدے میں کہا: "معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے عدالت سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل محسن قادری کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ سڑک کے مکمل منصوبے اور نقشوں کے ساتھ یہ تفصیلات پیش کریں کہ اس سے کون سی آبی حیات متاثر ہو سکتی ہے اور جھیل کے ماحولیاتی نظام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔"
یہ ہدایت 17 نومبر 2026 کو ایک مفاد عامہ کی عرضی (PIL 159/2002) کی سماعت کے دوران جاری کی گئی۔ یہ عرضی سید اقبال طاہر گیلانی بنام ریاست جموں و کشمیر و دیگر کے عنوان سے دائر کی گئی ہے۔ عدالت نے اس سے منسلک درخواست (CM No. 7957/2026) پر بھی سماعت کی۔
یہ درخواست نگین جھیل کے علاقے میں مجوزہ سڑک کی تعمیر کے حوالے سے دائر کی گئی تھی۔ درخواست گزار کی جانب سے پیش ہوئے ایڈووکیٹ شفقت نذیر نے عدالت کو بتایا کہ اس منصوبے سے آبی حیات اور جھیل کے ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجوزہ سڑک کی تعمیر سے جھیل کے نظام سے وابستہ علاقے پر بھی اثر پڑے گا اور اس کام کے لیے ہزاروں درخت کاٹے جا سکتے ہیں۔
عدالت نے لیا نوٹس
ان دلائل کا نوٹس لیتے ہوئے عدالت نے حکومت سے مجوزہ سڑک کی مکمل سمت اور اس کے نقشے طلب کیے، جن میں متاثر ہونے والی آبی حیات اور ماحول پر پڑنے والے وسیع تر اثرات کی تفصیلات بھی شامل ہوں۔
2002 کا عدالتی حکم آج بھی جھیلوں پر نافذ
کشمیر کی تین بڑی جھیلوں کے تحفظ سے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے 19 جولائی 2002 کو جاری کیے گئے اپنے بنیادی حکم کی موجودہ اہمیت کا بھی جائزہ لیا۔
عدالت کی معاونت کے لیے امیکس کیوری کے طور پر پیش ہوئے سینئر ایڈووکیٹ زیڈ اے شاہ نے عدالت کو بتایا کہ 2002 کا یہ حکم آج بھی ڈل جھیل، نگین جھیل اور آنچار جھیل کی صورتحال اور ان سے متعلق معاملات پر نافذ ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ جہاں بھی ماسٹر پلان یا حکومت کی موجودہ اور مستقبل کی پالیسیوں کی شقیں عدالت کے 2002 کے حکم سے متصادم ہوں گی، وہاں عدالتی حکم کو فوقیت حاصل ہوگی۔
عدالت نے ان کے اس موقف کو ریکارڈ پر لیا کہ ماسٹر پلان یا دیگر سرکاری پالیسیاں وہاں نافذ ہو سکتی ہیں جہاں ان میں 19 جولائی 2002 کے عدالتی حکم سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ تاہم، اگر دونوں میں تضاد پایا جائے تو عدالت کا پہلے سے جاری حکم ہی مؤثر رہے گا۔
شاہ نے یہ بھی کہا کہ عدالت کی جانب سے مسلسل نگرانی اور ہدایات جاری رکھنے سے ان تینوں جھیلوں کو کافی فائدہ پہنچا ہے۔ تاہم، انہوں نے زور دیا کہ جھیلوں کے تحفظ سے متعلق زیر التوا معاملات کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے حکومت اور عدلیہ کو نئی کوششیں کرنی چاہئیں۔
انہوں نے جھیلوں کے اندر اور آس پاس فضائی اور آبی آلودگی، ٹریفک کی نقل و حرکت، بھیڑ، تعمیراتی سرگرمیوں، کشتیوں کے آپریشن اور جھیلوں کے اندر شجرکاری سے متعلق تازہ رپورٹس طلب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ ان تمام معاملات کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ جھیلوں کے ماحولیاتی نظام کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی مستقبل کی ترقی کے پہلوؤں کو بھی مدنظر رکھا جا سکے۔
آلودگی، تجاوزات اور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس پر رپورٹ
ان دلائل کے جواب میں سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل محسن قادری نے عدالت کو یقین دلایا کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد اور ان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ایک جامع اور تازہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔
اس رپورٹ میں ڈل جھیل اور اس سے منسلک دیگر جھیلوں کے اطراف آلودگی، تجاوزات، تعمیرات، جھیلوں کے اندر شجرکاری، ہاؤس بوٹس اور آبی ذخائر کو متاثر کرنے والے دیگر عوامل کی تفصیلات شامل ہوں گی۔
قادری نے عدالت کو یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ 19 جولائی 2002 کے بنیادی عدالتی حکم اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ کی پالیسیوں اور منصوبوں، بشمول ماسٹر پلان 2035، کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے ایک تقابلی چارٹ بھی پیش کیا جائے گا۔
انہوں نے یقین دلایا کہ اگلی سماعت تک 2002 کے عدالتی حکم کی مکمل روح اور اہمیت برقرار رکھی جائے گی اور اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ کورٹ نے قادری کو ہدایت دی کہ وہ جموں و کشمیر پولیوشن کنٹرول کمیٹی کی اسٹیٹس رپورٹ کے ساتھ دیگر متعلقہ محکموں اور اداروں کی رپورٹس بھی پیش کرے۔
تازہ رپورٹس میں عدالت کی مسلسل نگرانی کے تحت آنے والے تمام معاملات کا احاطہ کرنے کو کہا گیا ہے، جن میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس (STPs) کی کارکردگی بھی شامل ہے۔
خلاصہ پیش کرنے کی ہدایت
عدالت نے تمام زیر التوا درخواستوں کو مرکزی مفاد عامہ کی عرضی کے ساتھ 22 دسمبر 2026 کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت دی۔ بنچ نے تمام درخواست گزاروں سے کہا کہ وہ اگلی سماعت سے پہلے اپنے اپنے معاملات کا ایک صفحے پر مشتمل خلاصہ پیش کریں۔
عدالت نے زیڈ اے شاہ کو بھی ہدایت دی کہ وہ مسلسل عدالتی نگرانی اور اس کے تحت جاری ہونے والی ہدایات کے اب تک کی پیش رفت کا خلاصہ پیش کریں۔ اس کے ساتھ وہ اپنی تجاویز اور سفارشات بھی دے سکتے ہیں جنہیں وہ اس مقدمے کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔
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