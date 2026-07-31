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جموں یونیورسٹی سے ملحقہ 147 کنال فوجی زیرِ استعمال اراضی جموں و کشمیر انتظامیہ کے حوالے کرنے کی منظوری
سرکاری دستاویز کےمطابق متبادل اراضی میں زیادہ تر حصہ تحصیل نگروٹہ میں واقع ہے جبکہ کچھ اراضی جموں تحصیل کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔
Published : July 31, 2026 at 8:25 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) وزارتِ دفاع، حکومتِ ہند نے جموں یونیورسٹی کے نزدیک بہو والی راکھ، جموں میں واقع 147 کنال 11 مرلہ اراضی، جو کئی برسوں سے بھارتی فوج کے زیرِ استعمال تھی، جموں و کشمیر انتظامیہ کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ صدرِ ہند کی منظوری کے بعد وزارتِ دفاع کے محکمہ دفاع کی جانب سے 28 جولائی 2026 کو جاری کیے گئے باضابطہ حکم نامے میں کیا گیا ہے-
سرکاری حکم نامے کے مطابق مذکورہ اراضی فوج کے قبضے میں تھی، تاہم اسے عوامی بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے جموں و کشمیر انتظامیہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بدلے میں جموں و کشمیر انتظامیہ فوج کو نگروٹہ ملٹری اسٹیشن کے حق میں 2124 کنال 17 مرلہ متبادل اراضی منتقل کرے گی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بہو والی راکھ کی 147 کنال 11 مرلہ اراضی اسی وقت جموں و کشمیر انتظامیہ کے حوالے کی جائے گی جب انتظامیہ متبادل 2124 کنال 17 مرلہ اراضی وزارتِ دفاع/فوج کے نام منتقل کرنے کا باضابطہ حکم جاری کرے گی-
سرکاری دستاویز کے مطابق متبادل اراضی میں زیادہ تر حصہ تحصیل نگروٹہ میں واقع ہے جبکہ کچھ اراضی جموں تحصیل کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ اس اراضی کی منتقلی کا مقصد فوجی ضروریات کو متاثر کیے بغیر عوامی ترقیاتی منصوبوں کے لیے زمین فراہم کرنا بتایا گیا ہے۔
وزارتِ دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر متعلقہ اراضی پر موجود اثاثوں کی ازسرِ نو تعمیر کی ضرورت پیش آئی تو اس کے اخراجات جموں و کشمیر انتظامیہ برداشت کرے گی۔ یہ فیصلہ 29 ستمبر 2015 کو منعقدہ سول ملٹری رابطہ کانفرنس میں طے شدہ اصولوں کے مطابق کیا گیا ہے وزارت نے دفاعی اسٹیٹس آفیسر ادھم پور/جموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ حکم نامے پر عمل درآمد کے لیے ضروری کارروائی انجام دیں۔