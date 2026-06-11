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اننت ناگ میں وندے بھارت کے ہالٹ کی منظوری کا خیرمقدم، جنوبی کشمیر کیلئے تاریخی پیش رفت قرار
رکن اسمبلی عبد المجید لارمی نے اس فیصلے پر مرکزی وزیر برائے ریلویز اشونی ویشنو اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔
Published : June 11, 2026 at 7:13 PM IST
اننت ناگ (جموں و کشمیر): اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر وندے بھارت ایکسپریس کے ہالٹ کی منظوری کو سیاسی رہنماؤں، سماجی تنظیموں، تاجر برادری، سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد اور عام عوام نے بڑے پیمانے پر سراہا ہے۔ مختلف حلقوں نے اس فیصلے کو جنوبی کشمیر کی ترقی، بہتر رابطہ کاری اور عوامی سہولیات کے فروغ کی جانب ایک اہم اور تاریخی قدم قرار دیا۔
سیاسی اور سماجی شخصیات کا کہنا ہے کہ اننت ناگ میں وندے بھارت ایکسپریس کے قیام سے جنوبی کشمیر کے لاکھوں باشندوں کو براہِ راست فائدہ پہنچے گا۔ ان کے مطابق اس جدید ریل سروس سے عوام کو تیز، محفوظ اور آرام دہ سفری سہولیات میسر آئیں گی، جب کہ خطے کے لوگوں کی دیرینہ سفری مشکلات میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ریل رابطہ نہ صرف عوامی آمد و رفت کو آسان بنائے گا بلکہ جنوبی کشمیر کی معاشی سرگرمیوں کو بھی نئی رفتار فراہم کرے گا۔
نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور ایم ایل اے اننت ناگ ویسٹ عبد المجید لارمی نے اس فیصلے پر مرکزی وزیر برائے ریلویز اشونی ویشنو اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔ لارمی نے کہا کہ انہوں نے ذاتی طور پر بھی اس مطالبے کو متعلقہ حکام کے سامنے اٹھایا تھا اور خوشی کی بات ہے کہ یہ کوششیں کامیاب ثابت ہوئیں۔
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انہوں نے کہا کہ وندے بھارت ایکسپریس کا اننت ناگ میں ہالٹ جنوبی کشمیر کے عوام کے لیے ایک بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ اس سے نہ صرف روزمرہ سفر کرنے والے افراد مستفید ہوں گے بلکہ امرناتھ یاترا کے یاتریوں کو بھی آسان اور تیز سفری سہولت دستیاب ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اقدام سے سیاحت اور تجارت کے شعبوں کو خاطر خواہ فروغ ملے گا۔
معروف سماجی کارکن طارق احمد ویری نے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ بہتر ریل رابطے سے تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور مقامی مصنوعات کو ملک کی بڑی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کاروباری مواقع میں اضافہ ہوگا اور جنوبی کشمیر کی معیشت کو مضبوطی ملے گی۔
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انہوں نے مزید کہا کہ وندے بھارت ایکسپریس کے ہالٹ سے سیاحوں کی آمد میں اضافہ متوقع ہے، جس کا براہِ راست فائدہ پہلگام، کوکرناگ، آہر بل اور جنوبی کشمیر کے دیگر سیاحتی مقامات کو پہنچے گا۔ ان کے مطابق بہتر ٹرانسپورٹ سہولیات سے وادی کے پھلوں اور دیگر زرعی مصنوعات کی ملک کی مختلف منڈیوں تک ترسیل بھی زیادہ مؤثر اور تیز ہوگی۔ اس کے علاوہ بیرونی ریاستوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو بھی اس سہولت سے نمایاں فائدہ پہنچے گا۔
طارق احمد ویری نے حکومت اور ریلوے حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اننت ناگ میں وندے بھارت ایکسپریس کے ہالٹ کا مطالبہ زوروں سے کیا جا رہا تھا اور اس کی منظوری سے جنوبی کشمیر کے عوام کی ایک اہم ضرورت پوری ہوئی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی خطے کی ترقی، بہتر انفراسٹرکچر اور عوامی سہولیات کے فروغ کے لیے مزید مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔
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