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جی ایم سی راجوری میں ایم بی بی ایس کی 50 اضافی سٹیں بڑھانےکو دی گئی منظوری: سکینہ ایتو
پچاس سیٹوں کے اضافے کے ساتھ ہی میڈیکل کالج میں طلبہ کی گنجائش ایک سو سے بڑھ کر ڈیڑھ سو ہو گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 21, 2026 at 5:45 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : جموں و کشمیر میں میڈیکل تعلیم کو فروغ دینے کی خاطر صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے منگل کو اعلان کیا کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) راجوری کو ایم بی بی ایس کی 50 اضافی سیٹوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔جس کی تعداد اب 100 سے بڑھا کر 150 ہو گئی ہے۔
سماجی رابطہ گاہ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر صحت و طبی تعلیم نے لکھا کہ "جی ایم سی راجوری میں ایم بی بی ایس کی سیٹوں میں اضافے سے میڈیکل ایجوکیشن کے خواہشمند طلباء کو زیادہ مواقع فراہم ہوں گے جبکہ جموں و کشمیر میں صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کو مزید تقویت ملے گی ۔"
Glad to share that, after the successful enhancement of MBBS seats at Government Medical College Jammu and Government Medical College Srinagar, approval has now been accorded for an additional 50 MBBS seats at Government Medical College Rajouri, increasing its intake capacity…— Sakina Itoo (@sakinaitoo) July 21, 2026
انہوں نے مزید کہا کہ "یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں اور گورنمنٹ میڈیکل کالج سرینگر میں ایم بی بی ایس کی سیٹوں میں اضافے کے بعداب گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری میں ایم بی بی ایس کی 50 اضافی سیٹوں کے لیے منظوری دی گئی ہےجس سے اس کی گنجائش 100 سے بڑھ کر 150 ہو گئی ہے۔"
سکینہ ایتو نے اپنے پوسٹ میں مزید لکھا کہ "وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی دور اندیش قیادت میں ہم طبی تعلیم کو مضبوط بنانے، ڈاکٹر بننے کےخواہشمند طلباء کے لیے مواقع بڑھانےاور جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک مضبوط اور قابل رسائی صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی تعمیر کے لیے پرعزم ہیں۔ "
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