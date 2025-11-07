ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اونتی پورہ مڈل سکول لاڈموہ کو جانے والی سڑک خستہ حال
جموں کشمیرکے پلوامہ کےلاڈموہ علاقےمیں اسکول جانے والی سڑک خستہ حالی کا شکار ہے،جس کی وجہ سےطلباء کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔
Published : November 7, 2025 at 2:58 PM IST
ترال(شبیر بٹ): ایک طرف جہاں سرکار دہی علاقوں میں نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا دعویٰ کر رہی ہے، جبکہ جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ علاقے میں لاڈموہ علاقے میں موجود گورنمنٹ مڈل اسکول کو جانے والی رابطہ سڑک کی خستہ حالی سرکاری دعووں کی قلعی کھول دیتی ہے اور اب اس کا براہ راست اثر اسکول کے داخلوں پر پڑ رہا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق اس اسکول کو جانے والی سڑک پر تین مرتبہ کام تو کیا گیا، لیکن کام بہتر انداز میں نہ ہونے سے یہ سڑک ویرانی کا منظر پیش کرتی ہے،لوگوں کے مطابق حکام تو دعوے کرتے ہیں لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں وہیں طلباء کچھ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ سڑک کی خستہ حالی سے وہ پریشان ہیں اور بارش و برفباری کے دوران تو انکی حالات بدتر ہوتی ہیں۔
اسکول کے پرنسپل جاوید احمد بٹ نے بتایا کہ سڑک کی خستہ حالی کو دور کرنے کے لیے کئ بار متعلقہ حکام کو آگاہ کیا لیکن وہاں سے معقول جواب ملنا ہنوز ایک سوال بنا ہوا ہے۔ لاڈموہ اونتی پورہ کی جملہ آبادی نے وزیر تعلیم سکینہ ایتو سے اس ضمن میں مداخلت کی اپیل کی ہے دریں اثنا بی ڈی او ڈاڈسرہ شوکت احمد شاہ نے بتایا کہ معاملہ انکی نوٹس میں آنے کے بعد اب وہ متعلقہ جگہ کا دورہ کریں گے اور صورتحال کا جائزہ لیں گے۔