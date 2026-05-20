زوجیلا ٹنل کی تعمیر: سترہ کلو میٹر اپروچ روڈ اور دو چھوٹی ٹنلز کی تعمیر مکمل، زوجیلا ٹنل تکمیل کے قریب، دو سو دس میٹر کی کھدائی کا کام باقی

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 20, 2026 at 3:55 PM IST

گاندربل، جموں وکشمیر (فردوس احمد تانترے): ایشیا کی سب سے بڑی زوجیلا ٹنل کی اب صرف 210 میٹر کی کھدائی کا کام باقی رہ گیا ہے اور امید کی جارہی ہے کہ اگلے چند ماہ میں ٹنل کو آر پار کیا جائے گا۔ کنسٹرکشن منیجر معراج الدین نے بتایا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ سرینگر لداخ شاہراہ کو سال بھر آمد و رفت کے لیے کھلا رکھنے اور سڑک حادث کو روکنے کے لیے مرکزی سرکار نے 6,809.69 کروڑ روپے کی لاگت سے 15. 13 کلو میٹر زوجیلا ٹنل پر 2018 پر کام شروع کیا ہے۔

بتایا گیا ہے کہ اس سے لداخ کے عوام کو راحت ملنے کے ساتھ ساتھ یہاں سیاحت کو بھی مزید فروغ حاصل ہوگا۔ میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ (MEIL) کے کنسٹرکشن منیجر معراج الدین نے کہا کہ ٹنل کا کام اکتوبر نومبر 2020 میں شروع ہوا تھا لیکن سخت سردی کے باعث اس وقت مکمل مشینری کی منتقلی اور افرادی قوت کی فراہمی ممکن نہیں ہوسکی۔

پہلے چھ مہینے کے لیے راستہ بند رہتا تھا

انہوں نے کہا کہ 2021 کے موسم بہار کے بعد ٹنل کا کام دونوں طرف (منی مرگ اور باتل) سے باضابطہ طور پر شروع کیا گیا اور لگاتار کام کرنے کے نتیجے میں اب 13 کلو میٹر میں سے صرف 210 میٹر کی کھدائی کا کام باقی رہ گیا ہے۔ کنسٹرکشن منیجر معراج الدین نے بتایا کہ ٹنل میں داخل ہونے کے لیے سونمرگ نیلہ گراٹھ سے 17 کلو میٹر کا اپروچ روز تعمیر کیا گیا ہے۔ جو سونمرگ سے زوجیلا ٹنل کے ویسٹرن پورٹل تک جاتا ہے۔ جس میں دو چھوٹی ٹنل 1.95 کلو میٹر اور 450 میٹر ہے۔

بارڈر روڈ آرگنائزیشن زوجیلا روڈ سے برف ہٹاتی ہے

انہوں نے مزید کہا کہ سڑک کے مختلف مقامات پر 7 کٹ اینڈ کو راسٹر انفراسٹرکچر برفانی تودے کے بچاؤ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دراس کے رہنے والے مقامی شخص مختار حسین نے بتایا کہ پہلے چھ مہینے کے لیے راستہ بند رہتا تھا جس کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ہمیں پہلے ہی سے کھانے پینے کا سامان جمع کرکے رکھنا پڑتا تھا اور سردیوں میں وہی سامان کھانے پینے کے لیے استعمال میں لاتے تھے۔

سیاحت کے ساتھ ساتھ روزگار بڑھ جائے گا

انہوں نے مزید بتایا کہ کچھ سالوں سے بارڈر روڈ آرگنائزیشن کی محنت کی وجہ سے زوجیلا روڈ پر برف ہٹانے کا کام جلدی ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ہمیں کچھ مہینے کے لیے آرام ملتا تھا۔ اب ٹنل بننے سے ہمیں کافی فائدہ ملے گا۔ ایک اور مقامی شخص ظہور احمد نے بتایا کہ ہمیں زوجیلا ٹنل بننے سے بہت سارا فائدہ ملے گا۔ سیاحت کے ساتھ ساتھ روزگار بڑھ جائے گا اور ہمیں تازی سبزی ملے گی۔

زوجیلا ٹنل بننے سے خواب پورا ہوگا

ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ زوجیلا ٹنل ہونی چاہیے مگر اب ایسا لگتا ہے کہ ہمارا خواب پورا ہو جائے گا۔ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا ہمارے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب ہمارے لیے کوئی ایمرجنسی بیمار ہوتا تھا ہمیں بیماروں کو چوپر کے ذریعے سری نگر یا پھر جموں لے جانا پڑتا تھا۔ ٹنل بننے سے اب ہم سری نگر محض دو گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اور دن میں ہی واپس آجائیں گے۔ ٹنل بننے سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔

