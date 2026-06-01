ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ میں خدشات : ایپکس باڈیز کا مرکز پر معاہدے سے انحراف کا الزام
لیہہ اور کرگل کی قیادت نے دعوی کیا ہے کہ مرکز کے ساتھ مذاکرات میں طے شدہ اختیارات مسودے سے غائب ہیں۔
Published : June 1, 2026 at 4:10 PM IST
سرینگر: لداخ میں مرکزی حکومت کی جانب سے 22 مئی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی کارروائی (منٹس) جاری کرنے میں تاخیر اور مبینہ تبدیلیوں کے باعث خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیہہ ایپکس باڈی (ایل اے بی) کا کہنا ہے کہ یہ اقدام مرکز کی جانب سے لداخ کے لیے وعدہ کیے گئے "خصوصی جمہوری ڈھانچے" کو کمزور کرنے کی کوشش ہو سکتا ہے۔
اس معاملے نے ایک بار پھر اعتماد کے بحران کو جنم دیا ہے۔ لیہہ ایپکس باڈی نے خبردار کیا ہے کہ اگر اجلاس کی کارروائی کے مسودے میں وزارت داخلہ کی کمیٹی اور لداخ کی تنظیموں کے درمیان طے شدہ اتفاق رائے کو بحال نہ کیا گیا تو احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔
لیہہ ایپکس باڈی کے شریک کنوینر چیرنگ دورجے لکروک نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "اجلاس میں اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ لداخ کو ایک ایسا جمہوری نظام دیا جائے گا جس میں منتخب ادارے کو قانون سازی، انتظامی اور مالی اختیارات حاصل ہوں گے۔" ان کے مطابق "پوری بیوروکریسی، بشمول چیف سیکریٹری، منتخب قیادت کے ماتحت ہوگی اور چیف سیکریٹری کی سالانہ کارکردگی رپورٹ (اے پی آر) بھی منتخب لیڈر ہی تحریر کرے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ دو روز قبل لداخ کے چیف سیکریٹری کے دفتر کے ذریعے انہیں جو مسودہ موصول ہوا، اس میں یہ نکات شامل نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔
22 مئی کو لیہہ ایپکس باڈی (ایل اے بی) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) نے نئی دہلی میں مرکزی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد "اصولی اتفاق رائے" تک پہنچنے کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ چھ برس سے مکمل ریاستی درجہ اور آئین کے چھٹے شیڈول کے تحت تحفظات کا مطالبہ کرنے والی ان دونوں تنظیموں نے لداخ میں جمہوری نظام کی بحالی کے معاملے پر مرکز کے ساتھ اتفاق رائے قائم کیا تھا۔
اگرچہ یہ سمجھوتہ مکمل ریاستی درجہ دینے سے کم تھا، تاہم اس کا محور آئین کے آرٹیکل 371 کی بعض شقوں (اے، ایف اور جی) جیسے تحفظات فراہم کرنا تھا، جو ناگالینڈ، سکم اور میزورم جیسی ریاستوں میں اراضی اور ملازمتوں سے متعلق قانون سازی پر مخصوص پابندیاں اور تحفظات فراہم کرتی ہیں۔
اس سمجھوتے کے مطابق قانون سازی، انتظامی اور مالی اختیارات ایک منتخب یونین ٹیریٹری قانون ساز ادارے کے ذریعے عوامی نمائندوں کو منتقل کیے جانے تھے۔
ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک، جو پہلی بار نئی دہلی میں ہونے والے مذاکرات میں شریک ہوئے تھے، نے کہا کہ اس پیش رفت کا سب نے خیرمقدم کیا تھا، لیکن جب 22 مئی کے اجلاس کی کارروائی کا سرکاری مسودہ سامنے آیا تو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کیونکہ بیوروکریسی پر اختیارات کا ذکر اس میں موجود نہیں تھا۔
وانگچک نے دعویٰ کیا کہ چیرنگ لکروک کو دستاویز کی تصویر لینے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی مسودہ ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ ان کے مطابق انہیں خدشہ ہے کہ طے شدہ شرائط میں تبدیلی کی جا رہی ہے، جس سے عوامی اعتماد متاثر ہو سکتا ہے۔
اگست 2019 میں سابق ریاست جموں و کشمیر کی تقسیم کے بعد لداخ کو بغیر اسمبلی کے ایک الگ یونین ٹیریٹری بنایا گیا تھا۔ تب سے لیہہ ایپکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس مشترکہ طور پر ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول سمیت مختلف مطالبات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
وانگچک نے حکومت سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ "عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے اور اجلاس کی کارروائی بغیر کسی حذف یا تبدیلی کے جاری کی جائے۔" انہوں نے کہا کہ "اگر منٹس (Minutes) میں تبدیلی کی گئی تو یہ سب کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔" ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور حکومت سے کارروائی جاری کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے، ورنہ احتجاج ناگزیر ہوگا۔
واضح رہے کہ ستمبر 2025 میں پیش آئے تشدد کے بعد وانگچک کو قومی سلامتی قانون (این ایس اے) کے تحت چھ ماہ قید کا سامنا کرنا پڑا تھا، تاہم انہیں مارچ میں رہا کر دیا گیا تھا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ مذاکرات میں لیہہ ایپکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے علاوہ سابق بی جے پی رکن پارلیمان چیوانگ تھپستان اور بی جے پی کے سینئر رہنما و لیہہ ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے سربراہ تاشی گیالسن بھی شریک تھے۔ لیہہ ایپکس باڈی کے رہنماؤں نے ان کی ویڈیوز بھی جاری کیں جن میں وہ اس تجویز کی حمایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ مجوزہ یونین ٹیریٹری ادارے کو مالی اور انتظامی اختیارات حاصل ہوں گے اور بیوروکریسی پر بھی اس کا مکمل اختیار ہوگا۔
چیرنگ لکروک نے ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کیا کہ اجلاس کی کارروائی بغیر کسی حذف کے جاری کی جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بعض عناصر لداخ کی عوامی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا: "ہم نے اگلے اجلاس پر زور دیا تھا، لیکن ابھی تک منٹس جاری نہیں کیے گئے اور حکومت تاخیر کر رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ کارروائی کا مسودہ جاری کرے اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائے۔"
یہ بھی پڑھیں: