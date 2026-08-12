ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں 900 ڈاکٹروں کی تقرری مکمل، مزید 400 کی بھرتی جاری: سکینہ ایتو
وزیر صحت نے کہا کہ ڈاکٹروں کے علاوہ طبی شعبے میں معاون عملے کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جارہے ہیں۔
Published : August 12, 2026 at 6:22 PM IST
سری نگر (پرویز الدین) جموں و کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ حکومت نے محکمہ صحت میں طبی افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر بھرتی کا عمل شروع کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پبلک سروس کمیشن (پی ایس سی) کے ذریعے 900 ڈاکٹروں کی تقرری کا عمل مکمل ہوچکا ہے، جبکہ مزید 400 ڈاکٹروں کی بھرتی کا عمل جاری ہے۔
وزیر صحت نے کہا کہ ڈاکٹروں کے علاوہ طبی شعبے میں معاون عملے کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تقریباً 700 سے 800 پیرا میڈیکل آسامیوں کو بھرتی کے لیے متعلقہ محکمہ کو منتقل کیا گیا ہے، تاکہ ضرورت کے مطابق ان آسامیوں پر تقرریاں عمل میں لائی جاسکیں۔
سکینہ ایتو نے کہا کہ حکومت کی توجہ صرف طبی عملے کی تعداد بڑھانے تک محدود نہیں بلکہ جموں و کشمیر میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کو بھی وسیع اور جدید بنانے پر مرکوز ہے۔ مختلف طبی اداروں میں جدید تشخیصی اور علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے۔
انہوں نے بتایا کہ مختلف اسپتالوں اور طبی مراکز میں سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، کیتھ لیب اور ڈائیلاسس جیسی سہولیات قائم کرنے کا عمل جاری ہے۔ ان سہولیات کا مقصد مریضوں کو ضروری تشخیص اور خصوصی علاج کے لیے دور دراز علاقوں یا بڑے شہروں کا رخ کرنے کی ضرورت کو کم کرنا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ایس آئی اے کشمیر کی 1990 کے دوہرے قتل کیس کے سلسلے میں جموں و کشمیر کے 9 مقامات پر چھاپے
وزیر صحت کے مطابق طبی افرادی قوت میں اضافہ اور بنیادی ڈھانچے کی توسیع دونوں اقدامات جموں و کشمیر میں صحت عامہ کی خدمات کو مزید مستحکم کرنے کی حکومتی کوششوں کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاری بھرتی مہم میں ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ پیرا میڈیکل عملے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔