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وادی کشمیر میں سیب کی پیکیجنگ کے لیے گتے کے ڈبوں کا بڑھتا استعمال، مقامی صنعت کو فروغ
سوپورفروٹ منڈی کے نزدیک ایک کارڈ بورڈ مارکٹ ہے۔ یہ کارڈ بورڈ گتے سے بنا ہوتا ہے جو سیب کی پیکیجنگ کیلئے استعمال ہوتا ہے۔
Published : August 26, 2026 at 8:19 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): وادی کشمیر کی اکثریتی آبادی میوہ صنعت سے وابستہ ہے، جب کہ ایشیا کی دوسری بڑی فروٹ منڈی سوپور، شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں قائم ہے۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں میوہ لدی گاڑیاں ملک کی مختلف ریاستوں سمیت بیرونِ ملک بھی روانہ ہوتی ہیں۔
دراصل سوپور فروٹ منڈی کے نزدیک ایک اور مارکیٹ ہے، جہاں کارڈ بورڈ فروخت ہوتا ہے۔ یہ کارڈ بورڈ گتے سے بنا ہوتا ہے اور اب اکثر و بیشتر فروٹ گروورز سیب کی پیکیجنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ جو سیب پہلے لکڑی کے ڈبوں میں پیک کیا جاتا تھا، اب اسے گتے کے ڈبوں میں رکھ کر سپلائی کیا جا رہا ہے، جس سے مقامی صنعت کو بھی فروغ مل رہا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایک مقامی فروٹ گروور ریاض احمد ڈار نے کہا کہ نوپورہ، سوپور کی یہ مارکیٹ کافی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں سیب کی پیکیجنگ کے لیے مختلف قسم کے مصنوعات فروخت کیے جاتے ہیں، جیسے کارڈ بورڈ، کریٹس، ڈبے وغیرہ۔
انہوں نے کہا کہ ہم یہ خام مال دہلی اور اتر پردیش سے لاتے ہیں اور پھر سوپور میں اسے تیار کرکے کشمیر کے مختلف اضلاع میں سپلائی کرتے ہیں۔ سیب کی صنعت سے وابستہ زیادہ تر کاشتکار اس پیکیجنگ میٹیریل کا استعمال کرتے ہیں۔
ریاض احمد نے بتایا کہ پہلے کشمیر کے اکثر فروٹ گروورز میوہ رکھنے کے لیے لکڑی کے ڈبوں کا استعمال کرتے تھے، لیکن اب وقت بدل چکا ہے اور گتے کے ڈبے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لکڑی کا ایک ڈبہ خریدار کو تقریباً 120 روپے تک کا پڑتا تھا، جبکہ گتے کا ڈبہ صرف 50 روپے میں دستیاب ہے اور معیار کے لحاظ سے بھی کافی اچھا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب سے یہ مارکیٹ قائم ہوئی ہے، یہاں فروٹ گروورز کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت یہاں 30 سے 40 کارڈ بورڈ ڈیلرز ہیں اور ہر ڈیلر کے پاس کم از کم تین سے چار ملازمین ہیں۔ ہم کافی خوش ہیں کیونکہ اب یہ صنعت تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔
اس دوران ایک اور فروٹ گروور بشیر احمد ایتو نے بتایا کہ سیب کی پیکیجنگ کے لیے درکار میٹیریل ہم یہاں سے کشمیر کے کسی بھی کونے تک پہنچاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فروٹ انڈسٹری کو فائدہ پہنچے، کیونکہ گزشتہ چند برسوں سے فروٹ گروورز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ فروٹ گروورز ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر گتے کا ڈبہ مارکیٹ میں نہ آیا ہوتا تو یہ صنعت کب کی زوال پذیر ہو چکی ہوتی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ گزشتہ چند ماہ سے کارڈ بورڈ کی صنعت کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ مسلسل قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے عام فروٹ گروورز کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔
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انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جنگ سے بھی انہیں نقصان پہنچا ہے، کیونکہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کا اثر ہم پر بھی پڑا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کارڈ بورڈ کی صنعت کی جانب توجہ دے تاکہ انہیں مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔