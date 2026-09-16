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سیب کی اچھی فصل سے کسان پرامید
مقامی کسانوں کے مطابق، وہ گزشتہ کئی برسوں سے موسم کی خرابی اور غیر معیاری ادویات کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔
Published : September 16, 2026 at 1:53 PM IST
بارہمولہ( کوثر عرفات): مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور اور اس کے مختلف علاقوں سے وابستہ لوگ سیب کے کاروبار کے ساتھ صدیوں سے منسلک ہے۔ سوپور جس کو ایپل ٹاون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہاں پر سیب کی ایک منڈی بھی ہے جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں میوہ برداد گاڑیاں ملک کی مختلف ریاستوں میں سیب لے کر جاتی ہے۔
ایسے میں اس وقت سوپور اور اس کے مختلف علاقوں میں فروٹ گروورس اور کسان سیب درختوں سے اوتار رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ امسال اچھی قیمت ملے گی۔
مقامی کسانوں نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سالوں سے ہم کافی دشواریوں سے گزر رہے ہیں، کیونکہ موسم کی مار، تیز آندھیاں، غیر معیاری ادوایات، اور دیگر چیلینجوں کا مسلسل سامنا ہے جس کی وجہ سے کافی مشکلا درپیش ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم سال بھر مسلسل اپنے باغات میں مخنت کرتے ہیں اور آخر پر ہم کو خاص قیمت بھی نہیں ملتی ہے اور اگر کسی کو فائدہ مل رہا ہے تو وہ صرف بیوپاری ہے۔
سیب کے کسانوں نے کہا کہ گزشتہ سالوں سے ان کو کافی نقصان ہوا ہے اور ہم نے سرکار اور حکام سے مسلسل گزارش کی ہے کہ ان کو کے سی سی لون معاف کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کراپ انشورنس اسکیم کو لاگو کیا جائے، لیکن کوئی کاروائی کی گئی۔
انہوں نے بتایا کہ اس وقت ہم امریکن اور ڈیلیشن سیب کی اترائی کر رہے ہیں اور امید یہ ہے کہ فروٹ منڈی میں ہمارے سیب کو اچھی قیمت ملے گی۔کسانوں نے مزید کہا کہ جو کشمیر کا سیب ہے یہ دنیا کا سب سے بہترین سیبوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کی لائف بھی کافی ہوتی ہے۔
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انہوں نے بتایا کہ اگر چہ اس وقت ہمارے ملک میں دیگر ممالک سے سیب آتا ہے اور اس کی چمک بھی اچھی ہوتی ہے لیکن جو ہمارا سیب سے وہ اس سے بھی بہتر کوالٹی کا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سیب کی شلف لائف درخت سے اوتار نے کے بعد بھی کافی ہے اور کھانے میں کافی زیادہ لذیذ ہے اور اس کو دنیا کے ہر کونے میں پسند کیا جاتا ہے۔