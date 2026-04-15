سیب کاشتکاروں نے کیا امرناتھ یاترا کے دوران سرینگر جموں شاہراہ کھلی رکھنے کا مطالبہ
فروٹ گروورز نے امرناتھ یاترا کے دوران سرینگر جموں شاہراہ کو میوہ سے لدے ٹرکوں کیلیے کھلی رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : April 15, 2026 at 6:28 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): جموں کشمیر کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڑی کے مانند تصویر کی جانے والی باغبانی کی صنعت کو ہر سال کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موسم کی مار، ہائی وے کی بندش، بیرون ممالک سے درآمدات میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اب بعض کسانوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ انہیں محکمہ کی جانب سے مناسب سپورٹ فراہم نہیں کیا جاتا۔
ایشیا کی دوسری سب سے بڑی فروٹ منڈی، سوپور، کے صدر فیاض احمد ملک نے خطے میں باغبانی کے شعبے کو درپیش کئی اہم مسائل پر ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کی, جس میں انہوں نے اس بات پر سخت تشویش کا اظہار کیا کہ "معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہونے کے باوجود اس شعبے کو وہ توجہ یا ادارہ جاتی مدد نہیں مل پا رہی جس کا یہ حقدار ہے۔"
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ "تقریباً 70-75% آبادی کا براہ راست انحصار باغبانی پر ہے۔" انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے اور اس کی ترقی کے لیے زیادہ توجہ مرکوز کرے۔
فیاض احمد ملک نے بتایا کہ فصل کی موجودہ حالت امید افزا دکھائی دیتی ہے اور کاشتکار اس سال اچھی پیداوار کے لیے پر امید ہیں۔ تاہم انہوں نے مارکیٹ میں غیر معیاری اور جعلی جراثیم کش ادویات اور کھادوں کی دستیابی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ حالیہ برسوں میں بہتری کا اعتراف کرتے ہوئے، انہوں نے متعلقہ انفورسمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسی کسی بھی بددیانتی کے خلاف سخت کارروائی کرے۔
انہوں نے کاشتکاروں کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ صرف رجسٹرڈ ڈیلرز سے ہی مال خریدیں اور ہر بار مناسب بل بھی حاصل کریں تاکہ وہ مالی نقصان یا دھوکہ دہی سے بچ سکیں۔ انہوں نے زور دیا کہ "باغبانی اور زراعت کے محکموں کو دفاتر سے باہر نکل کر باغات کا فیلڈ وزٹ کرنا چاہئے اور کاشتکاروں کو مناسب رہنمائی فراہم کرنی چاہیے۔"
اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہاکہ کشمیریوں نے ہمیشہ امرناتھ یاتریوں کا پرتپاک استقبال کیا اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے تاہم انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ سرینگر جموں قومی شاہراہ غیر ضروری رکاوٹیں حائل نہ کی جائیں۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ "شمالی کشمیر میں پھلوں کے تیار ہونے کا ابتدائی موسم امرناتھ یاترا کے دورانیے کے ساتھ ملتا ہے، اور کسی بھی قسم کی ٹریفک پابندیوں سے پیداوار کی بروقت نقل و حمل کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے جس کا براہ راست اثر کسانوں کی آمدن پر ہوگا۔"
فیاض احمد ملک نے معیاری پیکنگ کا خاص خیال رکھتے ہوئے کاشتکاروں اور تاجروں دونوں پر زور دیا کہ وہ پیکنگ معیار کے اصولوں پر سختی سے عمل کریں۔ بین الاقوامی منڈیوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی مسابقت کے پیش نظر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ "مناسب پیکیجنگ مارکیٹ کی قیمتوں کے تعین میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔"
ملک نے فصلوں کی بیمہ اسکیم کے فوری نفاذ پر بھی زور دیا تاکہ "کاشتکاروں کو ژالہ باری اور دیگر قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات سے بچایا جا سکے۔" انہوں نے سرپلس اور کم درجے کی پیداوار کا انتظام کرنے کے لیے مارکیٹ انٹروینشن اسکیم (MIS) متعارف کرانے کا بھی مطالبہ کیا۔
