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کشمیر کی زراعت میں بڑی پیش رفت: سیب اب زہریلے مادوں سے پاک
زرعی سائنسدانوں نےوادی میں کیڑے مار ادویات سے پاک، یا 'ڈی ٹاکس' سیبوں کی کامیاب کاشت کے ذریعے ایک اہم پیش رفت حاصل کی ہے۔
Published : November 13, 2026 at 3:16 PM IST
سرینگر: کئی دہائیوں سے، کشمیر کے سیب کے باغات ایک عجیب و غریب تضاد کا شکار رہے ہیں۔ دیہی معیشت کا بنیادی ستون سمجھی جانے والی سیبوں کی کاشت تیزی سے کیڑے مار ادویات پر انحصار کرنے لگی ہے۔ آٹھ ماہ سے زائد کے عرصے میں، باغات پر ایک درجن سے زیادہ بار کیڑے مار ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، جس سے کسانوں اور صارفین دونوں کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔
اب، زرعی سائنسدانوں نے وادی میں کیڑے مار ادویات سے پاک، یا 'ڈی ٹاکس' سیبوں کی کامیاب پیداوار کے ذریعے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر، پروفیسر نذیر احمد گنائی نے 'ای ٹی وی بھارت' کو بتایا، "دنیا کے اس خطے میں کیڑے مار ادویات کا استعمال انتہائی زیادہ ہے۔ ہم نے سیب کی کاشت میں ان ادویات کے استعمال کو کم کرنے کے لیے ایک تجربہ شروع کیا۔ ہماری پہلی کوشش کامیاب رہی ہے، اور ہم اگلے سال اسے مزید وسیع پیمانے پر دہرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔" پروفیسر گنائی نے وضاحت کی کہ اس تجربے کے لیے، انہوں نے پلوامہ میں واقع ایک باغ میں سیب کی 'گالا' قسم پر توجہ مرکوز کی۔ پلوامہ وادی کا وہ خطہ ہے جو اعلیٰ معیار کے سیب پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کامیابی کے بعد، یونیورسٹی کا منصوبہ ہے کہ آنے والے سیزن میں اس اقدام کو مزید علاقوں تک پھیلایا جائے۔
سیب باغبانی کے شعبے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں تقریباً ساڑھے چار کروڑ سیب کے درخت ڈیڑھ لاکھ ہیکٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، جن سے سالانہ 2.1 ملین میٹرک ٹن سے زیادہ سیب حاصل ہوتے ہیں۔ دس ہزار کروڑ روپے مالیت کا یہ شعبہ جموں و کشمیر کی معیشت میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ سات لاکھ خاندانوں یعنی 35 لاکھ 50 ہزار افراد کو براہ راست یا بالواسطہ روزگار فراہم کرتا ہے۔ تاہم، کیڑے مار ادویات پر ضرورت سے زیادہ انحصار اس خطے کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ یہاں زرعی زمین کے فی ہیکٹر رقبے پر 3.69 کلوگرام کیڑے مار ادویات (پیسٹی سائیڈز) استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ قومی اوسط صرف 0.22 کلوگرام ہے۔ پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش جیسی بڑی زرعی ریاستوں میں بھی یہ شرح نمایاں طور پر کم ہے۔ پنجاب اور ہریانہ میں 0.62 کلوگرام فی ہیکٹر، اور ہماچل پردیش میں 0.50 کلوگرام فی ہیکٹر کیڑے مار ادویات کا استعمال کیا جانا ہے۔ پہلے کسان سال میں چار بار پھپھوندی کش اور کیڑے مار ادویات کا چھڑکاؤ کرتے تھے، تاہم، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اب وہ ایک درجن سے زائد بار کیمیکلز کا چھڑکاؤ کرنے پر مجبور ہیں، جو کہ تجویز کردہ حدود سے کہیں زیادہ ہے۔
اسکاسٹ کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دیرپا اثر رکھنے والی کیڑے مار ادویات کے استعمال سے فصل کی کٹائی کے وقت اس میں کیمیکل کی باقیات موجود رہ سکتی ہیں، جو صارفین کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ان باقیات کی مقدار ’فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا‘ (ایف ایس ایس اے آئی)، یورپی یونین (ای یو) اور ’کوڈیکس ایلیمنٹریس کمیشن‘ کی جانب سے مقرر کردہ ایم آر ایل سے کہیں زیادہ تھی۔ تحقیق میں تجویز دی گئی ہے کہ صارفین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سیب میں کیڑے مار ادویات کی باقیات کی نگرانی کی جانی چاہیے، اور تجارتی مقاصد کے لیے پیداوار کے محفوظ ہونے کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں فیکلٹی آف ہارٹیکلچر کے ڈین، پروفیسر اشفاق حسین پنڈت نے نشاندہی کی کہ جیسے جیسے لوگ ’ایم آر ایل‘ کے بارے میں زیادہ آگاہ ہو رہے ہیں، وہ کیڑے مار ادویات سے پاک، نامیاتی (آرگیانک) پیداوار کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ’ہارٹیکلچر ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام‘ (ایچ اے ڈی پی) کے تحت، کاشتکاری میں کیڑے مار ادویات کے استعمال میں 80 فیصد کمی لائی گئی ہے۔
اکتوبر 2025 میں، ڈاکٹر پنڈت نے 40 سے زائد کسانوں کا ایک گروپ تشکیل دیا، جنہوں نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں 100 کنال اراضی پر سیب کا ایک نامیاتی باغ قائم کیا۔ صرف ایک سال کے اندر، اس باغ سے تقریباً 450 کوئنٹل ’گالا‘ قسم کے ایسے سیب حاصل ہوئے جو کیڑے مار ادویات سے پاک تھے، جس سے ایک کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ ڈاکٹر پنڈت بتاتے ہیں کہ انہوں نے سیب کی کاشت کے لیے جدید اور درست زرعی تکنیکیں اپنائی ہیں۔ انہوں نے کہا، "اس میں ڈرپ اریگیشن (قطرہ قطرہ آبپاشی) کا نظام، ایٹمائزرز، اور خصوصی نوزلز سے لیس ٹریکٹر پر نصب اسپرے کرنے والی مشینیں شامل ہیں، جو کیڑے مار ادویات کے بے دریغ استعمال کو روکتی ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "ان طریقوں کی بدولت، ہم اپنے پانی کے استعمال میں 70 فیصد تک بچت کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔" چھڑکاؤ کے روایتی طریقوں میں، زمین اور درختوں کے رقبے یا جسامت کے لحاظ سے استعمال ہونے والے کیمیکلز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، یہاں کسان اکثر فی ہیکٹر تین ہزار لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں اتنے ہی رقبے کے باغ کے لیے صرف چھ سو لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر پنڈت نے نشاندہی کی، "کیڑے مار ادویات کا بے دریغ چھڑکاؤ نہ صرف درختوں کو، بلکہ مٹی اور ارد گرد کے ماحول کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اکثر لوگ مقررہ مقدار یا فراہم کردہ ہدایات پر عمل نہیں کرتے۔"
مثال کے طور پر، کشمیر کے محکمہ باغبانی کی جانب سے جاری کردہ 'سیب کے باغات کے مربوط انتظام' ( آئی ایم اے او) سے متعلق رہنما کتابچے میں، سال بھر استعمال ہونے والی کیڑے مار ادویات، کیمیائی مادوں اور تیل کی اقسام اور مقداروں کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ان کے استعمال کے طریقوں اور اوقات کار کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ اس میں یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ اسپرے کرتے وقت حفاظتی سامان، جیسے دستانے، چہرے کے ماسک اور ایپرن کا استعمال کیا جائے۔ تاہم، عملی طور پر ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ زرعی ماہرین اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کیڑے مار ادویات جلد کے ذریعے یا سانس کے ساتھ انسانی جسم میں داخل ہو سکتی ہیں۔ یہ خطرہ اس وقت کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے جب کسان اسپرے کرنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں، یا اس کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہا لیتے ہیں۔ سن 2005 اور 2008 کے درمیان، 'شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز' (سکمز) نے کینسر کے چار سو سے زائد مریضوں پر ایک تحقیق کی، جن میں سے ایک بڑی تعداد میں 'دماغ کا بنیادی کینسر' (پرائمری برین کینسر) کی تشخیص ہوئی۔ اس تحقیق میں کیڑے مار ادویات کے اثرات اور دماغ میں مہلک رسولیوں کے پیدا ہونے کے درمیان ایک "کافی مضبوط اور ممکنہ" تعلق کی نشاندہی کی گئی۔ اس سے انکشاف ہوا کہ کشمیر کے 'سیب پیدا کرنے والے اہم علاقوں' شوپیاں، اننت ناگ، بارہمولہ، بڈگام اور کپواڑہ جیسے اضلاع کے کسان خاص طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ پنڈت نے مزید کہا، "کیمیائی مادوں کا اسپرے کرنا بذات خود بیماریوں کے جنم لینے کا سبب بنتا ہے۔ یہ خطرہ ان کسانوں کے لیے کہیں زیادہ ہے جو حفاظتی آلے اور کپڑے نہیں پہنتے یا جو کیمیائی مادوں کا استعمال تجویز کردہ حد سے زیادہ مقدار میں کرتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "ہمارے اپنے سیب کے باغ میں، جہاں ہم کیڑے مار ادویات کا استعمال نہیں کرتے، ہم نے اسپرے کے لیے ایسی خصوصی نوزلز استعمال کیں جو ایک وسیع رقبے کا احاطہ کرتی ہیں جبکہ کیمیائی مادوں کا استعمال بھی مقررہ حد کے اندر رہتا ہے۔ اس سے فصل اور کسان، دونوں کی حفاظت یقینی بنی۔"
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