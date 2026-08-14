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شوپیان میں ژالہ باری سے سیب کی فصل کو بھاری نقصان، کاشتکاروں کی پریشانی میں اضافہ
کاشتکاروں کے مطابق سیب کی فصل تیار ہونے کے مرحلے میں ہے اور اس وقت ہونے والا نقصان ان کے لیے بڑا دھچکا ہے۔
Published : August 14, 2026 at 8:02 PM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک) جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں جمعہ کی سہ پہر ایک بار پھر تیز ہواؤں، بارش اور ژالہ باری نے سیب کے کاشتکاروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ ضلع کے مختلف علاقوں میں ہونے والی شدید ژالہ باری کے باعث سیب کی فصل اور دیگر کھڑی فصلوں کو کافی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔
مقامی ذرائع کے مطابق جمعہ کی سہ پہر تقریباً چار بجے موسم اچانک خراب ہوگیا اور ہلکی بارش کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش، ہواؤں اور ژالہ باری کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ژالہ باری تقریباً پانچ منٹ تک جاری رہی، جس کے باعث درختوں پر موجود بڑی تعداد میں سیب زمین پر گر گئے جبکہ کئی سیب ژالوں کی زد میں آکر زخمی اور داغدار ہوگئے۔
ضلع کے کاپرن، ماتوجن اور ملحقہ علاقوں میں ژالہ باری سے سیب کے باغات کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ رواں موسم میں پہلے ہی کئی مرتبہ خراب موسم اور ژالہ باری نے ان کی فصلوں کو متاثر کیا ہے اور تازہ ژالہ باری نے ان کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔
کاشتکاروں کے مطابق سیب کی فصل تیار ہونے کے مرحلے میں ہے اور اس وقت ہونے والا نقصان ان کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ باغات میں انہوں نے پورے سال محنت اور سرمایہ کاری کی، تاہم بار بار کی قدرتی آفات کے باعث اب انہیں بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
کاشتکاروں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کراپ انشورنس اسکیم نافذ کرنے کے اعلانات کیے گئے تھے، تاکہ قدرتی آفات کی صورت میں کسانوں کو مالی تحفظ فراہم کیا جاسکے، تاہم زمینی سطح پر اس اسکیم کا مؤثر نفاذ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر فصلوں کا بیمہ وقت پر نافذ کیا جاتا تو قدرتی آفات سے متاثرہ کسانوں کو کچھ حد تک مالی مدد مل سکتی تھی۔
کاشتکاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حالیہ ژالہ باری سے متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر محکمہ باغبانی اور متعلقہ حکام کی ٹیمیں بھیج کر نقصان کا جامع تخمینہ لگایا جائے اور متاثرہ کسانوں کو جلد از جلد مناسب معاوضہ فراہم کیا جائے۔
انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ کراپ انشورنس اسکیم کو فوری طور پر عملی طور پر نافذ کیا جائے تاکہ مستقبل میں ژالہ باری، شدید بارش یا دیگر قدرتی آفات سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کی صورت میں کسانوں کو مالی تحفظ مل سکے۔
کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں بروقت امداد اور معاوضہ فراہم نہ کیا گیا تو وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب سکتے ہیں، جس سے ان کے خاندانوں کی معاشی صورتحال مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ اس مشکل وقت میں سیب کے کاشتکاروں کو تنہا نہ چھوڑا جائے اور متاثرہ علاقوں کے لیے فوری امدادی اقدامات کیے جائیں۔