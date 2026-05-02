ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے کی اپیل: درخشاں اندرابی
وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کہا کہ جموں و کشمیر کو دوبارہ جنت بنانے کےلیے نشے کی لعنت ختم کرنا ضروری ہے۔
Published : May 2, 2026 at 5:30 PM IST
پلوامہ : نشہ مکت جموں و کشمیر مہم کے تحت ضلع پلوامہ کے سی بی ناتھ ایکو پارک میں ایک اہم بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد معاشرے کو منشیات جیسی مہلک لعنت سے پاک بنانے کے حوالے سے عوام میں شعور اجاگر کرنا تھا۔ پروگرام کی صدارت جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی اور بی جے پی جموں و کشمیر کے جنرل سیکریٹری اشوک کول نے مشترکہ طور پر کی۔
"آغاز" کے عنوان سے منعقدہ اس بیداری پروگرام میں جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی سماجی تنظیموں، تعلیمی اداروں، نوجوانوں اور معزز شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں اسکولی طلبہ کی نمایاں موجودگی دیکھنے کو ملی، جنہوں نے منشیات کے مضر اثرات، نوجوان نسل پر اس کے تباہ کن نتائج اور صحت مند معاشرے کی تشکیل میں عوامی کردار پر مبنی تقاریر اور سرگرمیوں کے ذریعے پیغام عام کیا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بی جے پی جموں و کشمیر کے جنرل سیکریٹری اشوک کول نے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ انہیں منفی رجحانات سے دور رکھا جا سکے۔ انہوں نے ماحولیات کے تحفظ پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ پانی اور ہوا کی آلودگی کے خاتمے، شجرکاری کے فروغ اور جنگلات کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔
اپنے خطاب میں ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کہا کہ جموں و کشمیر کو نشہ مکت بنانے کے لیے عوامی بیداری سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات نہ صرف نوجوان نسل بلکہ پورے معاشرے کے مستقبل کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے، اس لیے والدین، اساتذہ، مذہبی و سماجی رہنما اور سرکاری ادارے مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے بیداری پروگراموں کا دائرہ مزید وسیع کیا جانا چاہیے تاکہ ہر شہری اس مہم کا فعال حصہ بن سکے۔
پروگرام کے دوران مقررین نے منشیات کے خلاف متحد ہو کر جدوجہد کرنے کا عہد کیا اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ صحت مند، تعلیم یافتہ اور ذمہ دار معاشرے کی تعمیر میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ تقریب کا اختتام نشہ مکت جموں و کشمیر کے عزم کی تجدید اور اجتماعی بیداری کے پیغام کے ساتھ ہوا۔