بلدیاتی اور پنچائتی انتخابات میں کامیاب کرنے کی اپیل: اننت ناگ میں نیشنل کانفرنس کا ورکرز کنونشن
این سی رہنماؤں نے کارکنوں کو ہدایت دی کہ وہ عوام کے ساتھ رابطہ مزید مستحکم کریں اور پارٹی کے پیغام کو گھرگھر تک پہنچائیں۔
Published : May 3, 2026 at 3:52 PM IST|
Updated : May 3, 2026 at 4:18 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) اننت ناگ میں آج نیشنل کانفرنس (این سی) کی جانب سے ایک شاندار اور پرجوش ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پارٹی رہنماؤں، کارکنوں اور حامیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کنونشن میں پارٹی کے سینئر عمران امین شاہ کے علاوہ دیگر سینئر رہنماؤں نے شرکت کرتے ہوئے کارکنوں سے خطاب کیا اور آنے والے انتخابات کے پیش نظر تنظیمی سطح پر مزید مضبوطی پیدا کرنے پر زور دیا۔
اپنے خطابات میں عمران شاہ نے پارٹی کے نظریات، عوامی خدمات اور ترقیاتی ایجنڈے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ سے عوام کے حقوق کی علمبردار رہی ہے اور مستقبل میں بھی عوامی مسائل کے حل اور خطے کی ترقی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں عوامی اتحاد، بیداری اور بھرپور شرکت نہایت ضروری ہے تاکہ ایک مضبوط اور عوام دوست حکومت قائم کی جا سکے۔
رہنماؤں نے کارکنوں کو ہدایت دی کہ وہ گراس روٹ سطح پر عوام کے ساتھ رابطہ مزید مستحکم کریں اور پارٹی کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی کامیابی ہی عوام کی ترقی، خوشحالی اور بنیادی مسائل کے حل کی ضامن ہے۔ کنونشن کے دوران مقررین نے عوام سے پُرزور اپیل کی کہ وہ آنے والے انتخابات میں نیشنل کانفرنس کی بھرپور حمایت کریں اور پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنا کر ایک مضبوط مینڈیٹ فراہم کریں۔
ان کا کہنا تھا کہ ایک مضبوط مینڈیٹ کے ذریعے ہی عوامی امنگوں کی تکمیل ممکن ہو سکے گی اور خطے کو درپیش چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے گا۔ اس موقع پر پارٹی کارکنوں نے بھی زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارٹی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور عہد کیا کہ وہ انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے دن رات محنت کریں گے۔
کنونشن کے اختتام پر تمام شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ متحد ہو کر نیشنل کانفرنس کو آنے والے انتخابات میں کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھیں گے اور عوام کی خدمت کے مشن کو مزید آگے بڑھائیں گے۔