اپنی پارٹی نے دربار مو کی بحالی کا کیا خیر مقدم

جموں و کشمیر میں دوبارہ دربار مو کو بحال کیا رہا ہے۔ اپنی پارٹی کے لیڈر ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے اس فیصلے کی سراہنا کی۔

اپنی پارٹی نے دربار مو کو بحال کرنے کا کیا خیر مقدم
Published : October 21, 2025 at 1:36 PM IST

ترال (شبیر بٹ): وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے دربار مو کی روایت کو بحال کرنے کو اپنی پارٹی نے خیر مقدم کیا اور کہا کہ دربار مو کی روایت کو بحال کرنے کا فیصلہ ایک اچھی شروعات ہے۔

اپنی پارٹی کے لیڈر اور ڈی ڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے آج ترال میں ایک پروگرام کے بعد ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات کرتے ہوئے سرکار کے اس فیصلے کی ستائش کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دربار مو کی روایت کو بحال کرنا ایک نیک شگون ہے۔

انہوں نے کہا کہ دربار مو سے دونوں خطوں کے درمیان روایتی تعلقات مزید استوار ہوں گے اور تجارتی سطح پر بھی کاروباریوں کو فروغ ملے گا۔ اپنی پارٹی لیڈر و ڈی ڈی ڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے آج ترال آفس میں ایک پروگرام کی صدارت کی جس میں کئ معتبر افراد نے پارٹی میں شمولیت کی۔

اس موقعے پر اپنے خطاب میں ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے بتایا کہ ترال میں اپنی پارٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہورہی ہے اور آنے والے ان دنوں میں اس حوالے سے پارٹی کا ڈھانچہ مزید مضبوط کیا جائے گا۔ انہوں نے الزام عائدکیا کہ ممبر اسمبلی ترال وہ گزشتہ برسوں میں منظور ہوئے پروجیکٹس کا ربن کاٹ رہے ہیں۔

