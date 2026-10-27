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وزارتی کونسل میں توسیع سے عوام کو کوئی سروکار نہیں: ڈاکٹر ہربخش سنگھ
حکومت کی نئی کابینہ میں کس کو جگہ ملے گی اور کس کو نہیں، اس معاملے سے عام آدمی کو کوئی خاص سروکار نہیں ہے
Published : October 27, 2026 at 8:54 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 1:44 PM IST
ترال (شبیر بٹ): جموں وکشمیر اپنی پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے جموں و کشمیر کی نیشنل کانفرنس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی نئی کابینہ میں کس کو جگہ ملے گی اور کس کو نہیں، اس معاملے سے عام آدمی کو کوئی خاص سروکار نہیں ہے، کیونکہ عوام کو کابینہ میں ردوبدل کے بجائے اپنے روزمرہ مسائل کے حل اور بنیادی سہولیات کی فراہمی میں زیادہ دلچسپی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کابینہ میں ممکنہ تبدیلیوں اور نئی کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے سیاسی حلقوں میں جو بھی بحث جاری ہے، اس کے مقابلے میں عوامی مسائل زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عام لوگوں کو اس بات سے زیادہ دلچسپی ہے کہ ان کے مسائل کب اور کیسے حل ہوں گے، بجائے اس کے کہ نئی کابینہ میں کن افراد کو شامل کیا جائے گا اور کن کو باہر رکھا جائے گا۔
ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے متنازعہ بیان سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ اس معاملے پر وضاحت پیش کرنا نیشنل کانفرنس کی ذمہ داری ہے۔چونکہ یہ بیان نیشنل کانفرنس کے ایک سینئر رہنما سے منسوب ہے، اس لیے اس بارے میں پارٹی کا مؤقف سامنے آنا ضروری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے پر قبل از وقت کوئی تبصرہ کرنا یا کسی نتیجے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق اس حوالے سے نیشنل کانفرنس ہی بہتر طور پر وضاحت کر سکتی ہے کہ بیان کا پس منظر کیا تھا اور پارٹی اس معاملے پر کیا مؤقف رکھتی ہے۔
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اپنی پارٹی کے ترجمان نے اس موقع پر حکومت کی کارکردگی اور عوامی توقعات سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کو عوامی مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کے مطابق کابینہ میں تبدیلیاں سیاسی عمل کا حصہ ہو سکتی ہیں، لیکن عام شہریوں کے لیے روزگار، بجلی، پانی، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات جیسے معاملات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔