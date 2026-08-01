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اپنی پارٹی کا سرینگر میں احتجاج، حکومت پر جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو نظرانداز کرنے کا الزام
احتجاجی رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری نے نوجوانوں میں مایوسی اور بے چینی کو جنم دیا ہے۔
Published : August 1, 2026 at 4:26 PM IST
سرینگر: (جاوید ڈار) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج اپنی پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے جموں و کشمیر حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ نوجوانوں سے روزگار، سرکاری بھرتیوں اور فلاح و بہبود کے حوالے سے کیے گئے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے۔
احتجاجی مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت بے روزگاری کے مسئلے کے حل اور سرکاری آسامیوں پر بروقت بھرتیوں کو یقینی بنانے کے اپنے وعدوں پر عمل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس دوران اپنی پارٹی کے جنرل سیکٹری محمد اشرف میر نے میڈیا سے بات کرتے ہوے کہا کہ کہ جموں و کشمیر کے ہزاروں تعلیم یافتہ نوجوان بھرتیوں میں تاخیر اور روزگار کے مناسب مواقع نہ ہونے کے باعث غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔
احتجاجی رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری نے نوجوانوں میں مایوسی اور بے چینی کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بھرتیوں کے عمل کو فوری طور پر تیز کیا جائے، تمام خالی سرکاری اسامیوں کو پُر کیا جائے اور نوجوانوں کے خدشات دور کرنے کے لیے مؤثر روزگار پیدا کرنے کی پالیسیاں اور اقدامات متعارف کرائے جائیں۔
اپنی پارٹی کے رہنماء نے اس بات پر بھی زور دیا کہ نوجوان نسل کی امنگوں اور توقعات کو نظرانداز نہ کیا جائے، اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اقتدار سنبھالنے سے قبل کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے۔
احتجاج کے اختتام پر پارٹی نے شفاف اور مقررہ مدت کے اندر سرکاری بھرتیوں، بہتر روزگار پالیسیوں اور جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کے اپنے مطالبات کا اعادہ کیا۔
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