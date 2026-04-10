الطاف بخاری نے وزیر اعظم مودی سے جموں و کشمیر کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کیا
اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ این سی کی حکومت موجود بھی ہے یا نہیں
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 10, 2026 at 10:45 AM IST
سرینگر(جاوید ڈار): سرینگر میں جمعرات کے روز اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جموں و کشمیر کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرے۔
ایران-امریکہ جنگ بندی پر بات کرتے ہوئے بخاری نے کہا کہ اسے اب مستقل شکل دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کشمیر کے لوگوں نے گزشتہ پانچ سے چھ برسوں میں امن کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اور میں یہ بات معزز وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس کا مثبت جواب دیں اور جموں و کشمیر کے عوام خاص طور پر نوجوانوں سے کیے گئے وعدے پورے کریں۔ بخاری نے کہا کہ جموں و کشمیر کے سینکڑوں افراد بغیر مقدمہ چلائے جیلوں میں قید ہیں انہوں نے کہا انہیں رہا کیا جانا چاہیے تاکہ انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔
مرکزی زیر انتظام علاقے میں نیشنل کانفرنس (این سی) کی حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے بخاری نے کہا کہ “یہ واضح نہیں ہے کہ یہ حکومت موجود بھی ہے یا نہیں۔"
انہوں نے کہا “پہلے سال ہم نے سمجھا کہ وہ مسائل کو حل کرنے میں مصروف ہیں، لیکن اب 18 ماہ گزر چکے ہیں اور اس پارٹی (نیشنل کانفرنس) کے کیے گئے وعدوں میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوا ہے۔