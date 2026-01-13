ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’فون خاموش، دل بے چین‘: ایران میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کے اہل خانہ پریشن
قریب دو ہزار کشمیری طلبہ ایران کی مختلف یونیورسٹیز، کالجز میں زیر تعلیم ہیں۔
Published : January 13, 2026 at 6:09 PM IST
سرینگر: ایران میں زیر تعلیم طلبہ کے ساتھ رابطہ منقطع ہونے پر جموں و کشمیر کے سینکڑوں کنبے اپنے اعزہ و اقارب کے تئیں شدید بے چینی کا شکار ہیں۔ سرینگر کی رہائشی، فرزانہ بیگم، کا کہنا ہے کہ ان کی دختر ایران کے دارالحکومت تہران میں میڈیکل کی طالبہ ہے اور کئی دنوں سے ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہے حتی کہ فون پر بھی وہ دستیاب نہیں۔
فرزانہ بیگم نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’بار بار فون کرتی ہوں مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ جب حالات خراب ہونے کی خبریں سنیں اور اپنی بچی کی آواز تک نہ سنی تو دل کانپ جاتا ہے۔‘‘
کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں ایسے والدین جن کے بچے ایران میں پڑھائی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ نہ ہونے پر انتہائی پریشان ہیں۔ زیادہ تر طلبہ ایران کی مختلف میڈیکل یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں، جبکہ کئی نوجوان قم اور مشہد جیسے شہروں میں دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔
اننت ناگ کے عبدالرشید لون نے بتایا کہ ان کا بیٹا اصفہان میں ایم بی بی ایس جبکہ بھتیجا قم میں دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ’’بار بار فون کرنے کے باوجود کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا۔‘‘ بارہمولہ کی شبنم اختر نے بتایا کہ مشہد میں زیر تعلیم ان کی بیٹی نے انٹرنیٹ بند ہونے سے پہلے مختصر پیغام بھیجا تھا کہ ’’حالات کشیدہ ہیں اور احتیاط کی ہدایت دی گئی ہے۔‘‘
کرگل کے محمد حسین کے مطابق ان کا فرزند ایران کے ایک سرحدی صوبے میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور دو دن سے رابطے میں نہیں ہے۔
جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے دو ہزار سے زائد طلبہ اس وقت ایران میں زیر تعلیم ہیں۔ ان میں میڈیکل کے طلبہ کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان کی بھی خاصی تعداد شامل ہیں۔
اقبال احمد نامی ایک کنسلٹنٹ نے بتایا کہ رابطے میں خلل، والدین کے لیے شدید ذہنی دباؤ کا سبب بن رہا ہے اور درست معلومات کی فوری فراہمی نہایت ہی ضروری ہے۔
یاد رہے کہ ایران کے بڑے شہروں خاص کر تہران، اصفہان اور مشہد سمیت کئی دیگر چھوڑے شہروں میں بھی کشیدگی اور انٹرنیٹ بندش کی اطلاعات نے والدین کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ متاثرہ خاندانوں نے وزارت خارجہ سے طلبہ کی سلامتی یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ وہیں جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے بھی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو خط لکھ کر فوری سفارتی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔
ادھر، حکومت نے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ’’تہران میں بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے،‘‘ تاہم تاحال کسی نئی انخلا مہم کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
طلبہ تنظیموں کے مطابق ایران میں موجود تمام بھارتی طلبہ محفوظ ہیں، مگر اس کے باوجود کشمیر میں بے چینی برقرار ہے۔ کپوارہ کے محمد یوسف میر کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کی آخری کال اچانک منقطع ہو گئی تھی۔ ان کے مطابق: ’’کوئی بھی بیان والدین کے لیے بچے کی آواز کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔‘‘
