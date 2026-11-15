کولگام میں ملی عسکریت مخالف کارروائیوں میں تیزی، ڈی جی پی نلن پربھات اور آئی جی پی سوجیت کمار خود کر رہے ہیں آپریشنز کی نگرانی

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کولگام میں ملی عسکریت مخالف کارروائیوں میں تیزی، ڈی جی پی نلن پربھات اور آئی جی پی سوجیت کمار خود کر رہے ہیں آپریشنز کی نگرانی
قابلِ ذکر ہےکہ کولگام کےاکھرن علاقے میں سی آر پی ایف پر حالیہ حملےکے بعد ضلع میں سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔
Published : November 15, 2026 at 10:52 PM IST
کولگام:(فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں گزشتہ کئی روز سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے عسکریت مخالف کارروائیوں میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ضلع کے مختلف علاقوں میں مشترکہ فورسز کی جانب سے محاصرے اور تلاشی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جس کے تحت مشتبہ مقامات کی باریک بینی سے تلاشی لی جا رہی ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق ضلع کولگام میں جاری ملی ٹینٹ مخالف آپریشنز کی براہِ راست نگرانی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) نلن پربھات اور انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) سوجیت کمار خود کر رہے ہیں۔ دونوں اعلیٰ پولیس افسران کی نگرانی میں سیکیورٹی فورسز مختلف علاقوں میں مشترکہ حکمت عملی کے تحت کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔
قابلِ ذکر ہے کہ کولگام کے اکھرن علاقے میں سی آر پی ایف پر حالیہ حملے کے بعد ضلع میں سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں، جبکہ ملی ٹینٹوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور ممکنہ خطرات کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے آپریشنز میں مزید تیزی لائی گئی ہے۔
ان کارروائیوں میں جموں و کشمیر پولیس، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور بھارتی فوج کے اہلکار مشترکہ طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کے درمیان قریبی تال میل قائم رکھتے ہوئے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز اور حفاظتی اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں۔
ذرائع کے مطابق کولگام کے حساس علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی سرگرمیاں بڑھا دی گئی ہیں، جبکہ کسی بھی مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاع ملنے پر فوری کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
حالیہ دنوں میں جاری ان مسلسل کارروائیوں کو اکھرن حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے حفاظتی اقدامات مزید مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم، مختلف آپریشنز کے نتائج، گرفتاریوں یا کسی برآمدگی کے حوالے سے تاحال مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
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