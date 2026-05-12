کوکر ناگ: سڑک کی تعمیر میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تجاوزات مخالف مہم
اس مہم کے دوران سرکاری زمین پر موجود تمام غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو ہٹا دیا گیا۔
Published : May 12, 2026 at 7:12 AM IST
اننت ناگ (عمران دین): جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ کے بوژو علاقے میں سرکاری اراضی پر ناجائز قبضے کے خلاف بڑے پیمانے پر انسدادِ تجاوزات مہم چلائی گئی، جس میں محکمہ مال اور محکمہ تعمیرات عامہ (R&B) کے اہلکاروں نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ اس دوران متعدد غیر قانونی تجاوزات کو مسمار کیا گیا تاکہ زیرِ تعمیر سڑک منصوبے میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔
ذرائع کے مطابق محکمہ تعمیرات عامہ کی جانب سے انتظامیہ کو اطلاع دی گئی تھی کہ بوژو علاقے میں تقریباً ایک کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر و توسیع کے کام میں بعض زمین مالکان کی جانب سے ناجائز قبضے کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، جس کے باعث ترقیاتی منصوبے شدید متاثر ہو رہے تھے۔
شکایت موصول ہونے کے بعد تحصیلدار کوکرناگ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ محکمہ کے عملے اور محکمہ تعمیرات عامہ کے اہلکاروں کے ہمراہ موقعے پر پہنچ کر انسدادِ تجاوزات مہم کا آغاز کیا۔ اس دوران سرکاری زمین پر قائم تمام غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو ہٹا دیا گیا تاکہ سڑک کی تعمیر کا کام بلا رکاوٹ جاری رکھا جا سکے۔
مقامی انتظامیہ نے واضح کیا کہ عوامی مفاد اور ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف آئندہ بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حکام نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ سرکاری اراضی پر قبضے سے گریز کریں اور علاقے کی ترقی و بہتر رابطہ سڑکوں کی تعمیر میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔
علاقے کے مکینوں کی ایک بڑی تعداد نے انتظامیہ کی اس کارروائی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ سڑک کی تعمیر مکمل ہونے سے مقامی آبادی کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں گی اور آمد و رفت میں درپیش مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔
