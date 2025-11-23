ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں انسدادِ تجاوزات کارروائی جاری، 1.75 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار
سرکاری ترجمان نے بتایا کہ واگزار کی گئی اراضی پر سرکاری دفاتر اور پولیس پوسٹ کی تعمیر کے لیے تجویز پیش کی جائے گی۔
Published : November 23, 2025 at 12:54 PM IST
جموں: جموں کے مضافاتی علاقوں میں زمین پر قبضہ کرنے والوں اور منشیات کے اسمگلرز کے خلاف انسدادِ تجاوزات مہم دوسرے دن بھی جاری رہی، جس دوران انتظامیہ نے متعدد غیر قانونی تعمیرات مسمار کرکے 1.75 ایکڑ اراضی واگزار کرائی۔
حکام کے مطابق مہم کے پہلے روز بشنہ تحصیل کے سکندرپور علاقے میں کروڑوں روپے مالیت کی 16 ایکڑ سے زائد قیمتی زمین قبضہ مافیا سے خالی کرائی گئی اور کئی رہائشی و تجارتی ڈھانچوں کو زمین دوز کردیا گیا۔
سنیچر کے روز ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ راکیش منہاس کی ہدایت اور ایس ایس پی جموں جوگندر سنگھ کی نگرانی میں ہرسا ڈبر گاؤں میں کارروائی عمل میں لائی گئی۔
سرکاری ترجمان نے بتایا کہ اس انسدادِ تجاوزات آپریشن کے دوران 14 کنال یعنی 1.75 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کرلی گئی، جسے آئندہ سرکاری دفاتر اور پولیس پوسٹ کی تعمیر کے لیے تجویز کیا جائے گا۔
انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ سرکاری، زرعی یا کسٹوڈین اراضی پر کسی بھی قسم کی غیر قانونی تعمیر یا قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔
حکام کا مزید کہنا تھا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، خاص طور پر ان عناصر کے خلاف جو منشیات سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔
واضح رہے کہ اس سے قبل 26 اکتوبر کو جموں کے چھنی راما جموں علاقے میں مبینہ غیر قانونی روہنگیا بستی کو انتظامیہ نے خالی کرایا تھا۔ انتظامیہ نے پہلے اس بستی کا بجلی اور پانی بند کیا۔ اس کے چند روز کے بعد روہنگیا پناہ گزینوں نے علاقہ خالی کر دیا۔ حکام بتایا کہ یہ زمین راجوری ضلع کے ایک مقامی شخص کی ملکیت ہے، جہاں تقریباً 30 سے 40 روہنگیا خاندان جھگیوں میں مقیم تھے۔
مزید پڑھیں:
انگریزوں کے زمانے کا گاؤں! محکمۂ جنگلات کا نوری مسجد سمیت تقریباً دو سو افراد کو نوٹس جاری، شواہد پیش کرنے کی ہدایت
گجرات کے مسلم اکثریتی علاقہ چنڈولا میں پھر سے بلڈوزر کارروائی کا آغاز، ڈھائی لاکھ مربع میٹر سے زیادہ کے علاقے کو مسمار کرنے کا منصوبہ
پونچھ میں انسداد تجاوزات مہم کے دوران تاریخی قلعہ کے نزدیک اٹھارہ دکانیں منہدم