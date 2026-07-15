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سرینگر میں منشیات کے خلاف ریلی، ایل جی کی 100 روزہ مہم کی حمایت میں متعدد افراد کی شرکت
شرکاء نے کہا کہ 'منشیات کے خلاف جنگ سوسائٹی کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس کیلئے ہر طبقۂ فکر کی فعال شرکت ناگزیر ہے۔'
Published : July 15, 2026 at 7:10 AM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) گذشتہ روز مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج منگل کے روز منشیات کی لعنت کے خلاف عوامی عزم کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے آل سکھ مائنارٹی ایمپلائز ایسوسی ایشن کشمیر اور آل ایمپلائز جوائنٹ ایسوسی ایشن جموں و کشمیر نے سرینگر میں لیفٹیننٹ گورنر کی 100 روزہ انسدادِ منشیات مہم کی حمایت میں ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا۔
ریلی کا آغاز ایس ایس پی آفس ہاف چنار سے ہوا اور یہ ایل ڈی اسپتال کے گیٹ کے قریب اختتام پذیر ہوئی، جہاں سینکڑوں شرکاء نے منشیات سے پاک معاشرے کا پیغام عام کرنے کے لیے مارچ کیا۔
ریلی میں طلبہ، اساتذہ، ماہرینِ تعلیم، انجینئرز، پولیس افسران، سرکاری ملازمین، سماجی کارکنان اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور منشیات کے نقصانات سے متعلق آگاہی کے نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی نے عوام کی بھرپور توجہ حاصل کی اور نوجوان نسل کو منشیات کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے آل سکھ مائنارٹی ایمپلائز ایسوسی ایشن کشمیر (اے ایس ایم اے کے) کی چیئرپرسن ڈاکٹر جگمیت کور بالی نے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ پوری سوسائٹی کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ہر طبقۂ فکر کی فعال شرکت ناگزیر ہے۔
انہوں نے کہا کہ "نوجوان ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ اس ریلی کے ذریعے ہم جموں و کشمیر کو منشیات سے پاک بنانے کے لیفٹیننٹ گورنر کے وژن کی مکمل حمایت کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ آگاہی، عوامی شمولیت اور مربوط کوششیں ہی اس ناسور کے خلاف ہماری سب سے مؤثر طاقت ہیں۔"
اس دواران انہوں نے بتایا کہ ریلی کا مقصد لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے شروع کی گئی انسدادِ منشیات مہم کو مزید مضبوط بنانا اور بالخصوص نوجوان طلبہ کو منشیات سے دور رہنے اور صحت مند و ذمہ دار معاشرے کے سفیر بننے کی ترغیب دینا تھا۔
اس دوران دونوں تنظیموں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ آئندہ بھی آگاہی مہمات، عوامی رابطہ پروگراموں اور سماجی سرگرمیوں کا انعقاد جاری رکھیں گی تاکہ حکومت کی انسدادِ منشیات کوششوں کو تقویت ملے اور جموں و کشمیر کے عوام کے لیے ایک محفوظ، صحت مند اور روشن مستقبل یقینی بنایا جا سکے۔
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