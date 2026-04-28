نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت مظہر الحق اسکول میں انسداد منشیات کے عہد کی تقریب

میر واعظ وسط مولوی سید لطیف احمد نے کہا کہ منشیات ایک سنگین سماجی برائی ہے جو معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 28, 2026 at 7:50 PM IST

بڈگام : وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں 100 روزہ نشہ مکت بھارت ابھیان کے سلسلے میں آج مظہر الحق اسکول میں انسداد منشیات کے عہد کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں طلبہ، اساتذہ اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران شرکاء نے منشیات سے پاک معاشرہ اور ملک کی تعمیر کے عزم کا اعادہ کیا۔

تقریب میں میر واعظ وسط مولوی سید لطیف احمد اور وادی کے معروف سماجی کارکن مزمل محمود نے طلبہ، اسکولی عملے اور دیگر شرکاء سے حلف لیا کہ وہ منشیات سے دور رہیں گے اور دوسروں کو بھی اس ناسور سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔

اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میر واعظ وسط مولوی سید لطیف احمد نے کہا کہ منشیات ایک سنگین سماجی برائی ہے جو معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے اور نوجوان نسل کے مستقبل کو تاریکی کی طرف دھکیل رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی جانب سے شروع کیا گیا 100 روزہ نشہ مکت بھارت ابھیان ایک قابلِ تحسین اقدام ہے، جس کے تحت عوام کو منشیات کے نقصانات اور نوجوان نسل پر اس کے تباہ کن اثرات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکولی طلبہ کو خصوصی طور پر منشیات سے دور رہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ ایک محفوظ اور صحت مند معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔

واضح رہے کہ جموں و کشمیر بھر میں 100 روزہ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت مختلف بیداری پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، جبکہ جموں و کشمیر پولیس نے بھی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی ہے تاکہ معاشرے کو منشیات سے پاک بنایا جا سکے۔

