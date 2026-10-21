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آر ایس پورہ میں منشیات کے خلاف کارروائی، 804 گرام ہیروئن اور ایک کلو 114 گرام افیون برآمد
ڈرون کے ذریعے سرحد پار سے منشیات اسمگلنگ کا شبہ، پولیس کی جانب سے نیٹ ورک کی مزید تحقیقات جاری
Published : October 21, 2026 at 10:12 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں پولیس نے منشیات کے خلاف جاری آپریشن سنجیوینی کے تحت ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے آر ایس پورہ سیکٹر کے ارنیا علاقے کے تحت گاؤں تلہار سے 804 گرام ہیروئن اور ایک کلو 114 گرام افیون برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں منشیات کی اسمگلنگ کے ایک ایسے نیٹ ورک کے ممکنہ روابط سامنے آئے ہیں، جس میں ڈرون کے ذریعے سرحد پار سے منشیات ہندوستانی حدود میں پہنچائے جانے کا شبہ ہے- پولیس کے مطابق اس معاملے کی ابتدا 20 اکتوبر 2026 کو ہوئی، جب پولیس اسٹیشن آر ایس پورہ کو اطلاع ملی کہ سنی کمار (26)، ولد ترسیم لال، ساکن کوٹلی میردیاں، تحصیل سوچیٹ گڑھ، ضلع جموں، اپنے گاؤں کے قریب ایک نالے کے پاس منشیات کا استعمال کر رہا ہے۔
اس اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8، 18، 21، 22 اور 27 کے تحت ایف آئی آر نمبر 186/2026 درج کرکے تحقیقات شروع کیں تحقیقات اور پوچھ گچھ کے دوران مبینہ طور پر منشیات اسمگلنگ کے ایک ایسے ماڈیول سے اس کے روابط سامنے آئے، جس کا تعلق ڈرون کے ذریعے منشیات گرائے جانے کے ایک واقعے سے بتایا جا رہا ہے۔
پولیس کے مطابق حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر ایس ایچ او آر ایس پورہ کی قیادت میں پولیس ٹیم نے مزید کارروائی کرتے ہوئے ارنیا سیکٹر کے تلہار علاقے سے مذکورہ مقدار میں ہیروئن اور افیون برآمد کی- پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں سرحد پار سے ڈرون کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ کے ممکنہ روابط کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اب اس نیٹ ورک کے دیگر روابط کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں، تاکہ منشیات کی کھیپ کے اصل ماخذ، اسے وصول کرنے والے افراد اور اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث دیگر عناصر کی شناخت کی جا سکے- پولیس کے مطابق معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور منشیات کی اسمگلنگ کے پورے نیٹ ورک کا پردہ فاش کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔