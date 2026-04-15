اننت ناگ پولیس نے ترال کے منشیات فروش کی ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کردی
Published : April 15, 2026 at 6:24 PM IST
اننت ناگ:(میر اشفاق) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت پولیس نے ایک اہم کارروائی انجام دیتے ہوئے ایک ملزم کا ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر دیا ہے۔ یہ قدم منشیات سے جڑے جرائم کے خلاف سخت قانونی کارروائیوں کے سلسلے کی ایک کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔
پولیس کے مطابق، شہزادہ سوید ولد منظور احمد شاہ، ساکن بٹہ گنڈ ترال، ایف آئی آر نمبر 83/2026 میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/20 کے تحت نامزد ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں ان کے منشیات کے کاروبار میں ملوث ہونے کے شواہد سامنے آنے کے بعد حکام نے قانون کے مطابق ان کا ڈرائیونگ لائسنس نمبر JK-1320150039016 منسوخ کر دیا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کا مقصد نہ صرف ملزمان کے خلاف قانونی شکنجہ کسنا ہے بلکہ ان سہولیات کو بھی ختم کرنا ہے جو غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ حکام کا ماننا ہے کہ ٹرانسپورٹ سے متعلق دستاویزات کا منسوخ کیا جانا منشیات کی ترسیل کے نیٹ ورک کو کمزور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے باضابطہ طور پر حکم دیا ہے کہ منشیات اسمگلروں اور فروشوں کے ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کیے جائیں۔ یہ قدم 11 اپریل 2026 کو شروع کی گئی سخت سو روزہ "نشہ مکت جموں و کشمیر" مہم کے تحت اٹھایا گیا ۔اس کریک ڈاؤن کا مقصد ایک نئے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر (ایس او پی) کے ذریعے منشیات کے نیٹ ورکس کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔
اننت ناگ پولیس کی جانب سے حالیہ دنوں میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں نمایاں تیزی دیکھی جا رہی ہے، جس کے تحت متعدد گرفتاریاں اور بھاری مقدار میں نشہ آور اشیاء کی ضبطی عمل میں لائی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ضلع میں منشیات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پولیس حکام نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ منشیات فروشوں اور اس غیر قانونی کاروبار سے جڑے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔