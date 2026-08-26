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بجبہاڑہ: میڈیا فیڈریشن اور زیبا آپا انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام منشیات مخالف پروگرام کا انعقاد
جموں و کشمیر کے بجبہاڑہ میں منعقدہ اس پروگرام میں نشے کے خلاف مشترکہ جدوجہد پر زور دیا گیا۔
Published : August 26, 2026 at 1:22 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے قصبہ بجبہاڑہ میں میڈیا فیڈریشن اور زیبا آپا انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے منشیات کے خلاف ایک اہم آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں پولیس افسران، صحافیوں، سماجی کارکنوں اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ پروگرام کا بنیادی مقصد معاشرے میں بڑھتی ہوئی منشیات کی لعنت کے خلاف بیداری پیدا کرنا اور اس سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے پولیس، ذرائع ابلاغ اور عوام کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانا تھا۔
پروگرام میں بجبہاڑہ کے ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور ڈی او سنگم نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقعے پر ڈی ایس پی بجبہاڑہ نے بطور مہمانِ خصوصی خطاب کرتے ہوئے منشیات کے خلاف جاری مہم میں ذرائع ابلاغ کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ صحافی معاشرے کو بیدار کرنے اور عوام تک درست معلومات پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔
ڈی ایس پی بجبہاڑہ کا کہنا تھا کہ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں پر دیگر شعبوں کی نسبت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ نہ صرف معاشرتی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں بلکہ عوامی شعور کو بیدار کرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ منشیات ایک ایسا سنگین ناسور ہے جو ہماری نوجوان نسل کے مستقبل کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، اس لیے اس کے خاتمے کے لیے ہر سطح پر اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ پولیس منشیات کی اسمگلنگ اور اس کے استعمال کے خلاف سخت قانونی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ عوامی بیداری پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا نمائندوں سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے مضر اثرات کے حوالے سے مسلسل مہم چلائیں تاکہ نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھ کر ان کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے۔
اس موقعے پر ایس ایچ او بجبہاڑہ نے بھی منشیات کے خلاف پولیس کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ اس لعنت کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری ایمانداری اور تندہی سے ادا کر رہا ہے۔ تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ صرف پولیس کی کوششوں سے اس وباء پر مکمل قابو پانا ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے والدین، تعلیمی اداروں، سماجی تنظیموں اور ذرائع ابلاغ کو مل کر اپنا فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔
ایس ایچ او نے مزید کہا کہ اگر معاشرے کا ہر طبقہ منشیات کے خلاف متحد ہو کر کام کرے تو نوجوان نسل کو اس خطرناک لت سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے ارد گرد منشیات کی کسی بھی مشتبہ سرگرمی کے بارے میں فوری طور پر پولیس کو مطلع کریں تاکہ بروقت اور مؤثر کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔
پروگرام کے دوران معروف صحافی سہیل ڈار نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحافتی برادری منشیات کے خلاف اس جنگ میں پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ذرائع ابلاغ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ منشیات کے نقصانات کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔
سہیل ڈار نے مزید کہا کہ اس ناسور کے خاتمے کے لیے عام شہریوں کو بھی آگے آنا ہوگا، کیونکہ منشیات کی لعنت صرف پولیس یا کسی ایک ادارے کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پولیس، میڈیا اور عوام مل کر کام کریں گے، تو منشیات فروشوں کے خلاف مہم کو مزید مؤثر بنایا جا سکے گا اور علاقوں کو اس لعنت سے پاک کرنے میں کامیابی ملے گی۔
پروگرام کے دوران تمام شرکاء نے عزم کا اظہار کیا کہ نوجوان نسل کو منشیات سے محفوظ رکھنے اور معاشرے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کو مزید تیز کیا جائے گا۔ مقررین نے والدین پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت پر کڑی نظر رکھیں، اور کسی بھی مشتبہ صورت حال میں فوری طور پر متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں۔
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