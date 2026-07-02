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سخت حفاظتی حصار میں امرناتھ یاترا کا آغاز، پہلی ٹولی جموں سے روانہ، فوج نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی سکیورٹی نظام قائم کر دیا
یاترا کےتمام اہم راستوں، بیس کیمپوں اور حساس مقامات پر فوج،جموں و کشمیر پولیس،نیم فوجی دستوں اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں کی تعیناتی کی گئی ہے۔
Published : July 2, 2026 at 3:32 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) شری امرناتھ یاترا 2026 کا پہلا کافلہ جمعرات کے روز جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان وادی کشمیر کے لیے روانہ ہوئی۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے روایتی پرچم دکھا کر یاتریوں کی روانگی کو ہری جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر سول انتظامیہ پولیس،فوج، نیم فوجی دستوں اور دیگر متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے سالانہ شری امرناتھ یاترا کا باضابطہ آغاز 3 جولائی سے ہوگا،جس میں ملک بھر سے لاکھوں ہندو عقیدت مند مقدس گپھا کے درشن کے لیے جموں و کشمیر پہنچتے ہیں یاترا کے پیش نظر پورے راستے پر سخت ترین حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ زائرین کو محفوظ اور پُرامن ماحول فراہم کیا جا سکے۔
ایک دفاعی اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ بھارتی فوج نے اس سال یاترا کے دونوں روٹس پر ایک جامع اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس حفاظتی نظام قائم کیا ہے جس کا مقصد کسی بھی ممکنہ خطرے کا بروقت پتہ لگا کر اسے ناکام بنانا ہے اہلکار کے مطابق فوج نے فضائی خطرات سے نمٹنے کے لیے جدید اینٹی ڈرون اقدامات اختیار کیے ہیں۔
دفاعی اہلکار کے مطابق فوج کی جانب سے خطرات سے نمٹنے کے لیے نان کائنیٹک طریقۂ کار استعمال کیے جا رہے ہیں۔نان کائنیٹک طریقوں میں الیکٹرانک جیمنگ اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈرون یا مشتبہ فضائی آلات کو غیر فعال بنایا جاتا ہے۔انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یاترا کے دوران سکیورٹی، ٹریفک، طبی سہولیات اور ہنگامی امدادی نظام کو ہمہ وقت فعال رکھا جائے گا، جبکہ تمام متعلقہ ادارے باہمی تال میل کے ساتھ یاترا کے پُرامن اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے شب و روز مصروف عمل ہیں۔
انتظامیہ کے مطابق یاترا کے تمام اہم راستوں، بیس کیمپوں اور حساس مقامات پر فوج،جموں و کشمیر پولیس،نیم فوجی دستوں اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں کی مشترکہ تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نگرانی کے لیے جدید آلات، مسلسل گشت، چیکنگ اور انٹیلی جنس پر مبنی سکیورٹی نظام کو بھی مزید مضبوط بنایا گیا ہے تاکہ لاکھوں یاتری بلا خوف و خطر اپنا مذہبی فریضہ انجام دے سکیں۔