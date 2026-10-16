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اودھم پور میں اینٹی کرپشن بیورو کے متعدد مقامات پر چھاپے: تلاشی کی کارروائی جاری

چھاپوں کی اصل وجوہات اور مکمل تفصیلات تاحال سامنے نہیں آسکی ہیں۔ آپریشن فی الوقت جاری ہے اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

اودھم پور میں اینٹی کرپشن بیورو کے متعدد مقامات پر چھاپے: تلاشی کی کارروائی جاری
اودھم پور میں اینٹی کرپشن بیورو کے متعدد مقامات پر چھاپے: تلاشی کی کارروائی جاری (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2026 at 1:02 PM IST

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اودھم پور : اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی) نے آج، 16 اکتوبر 2026 کو ضلع اودھم پور میں مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائیاں شروع کی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، اے سی بی کی ٹیمیں اودھم پور کی ہاؤسنگ کالونی میں ایک ٹھیکیدار کی رہائش گاہ اور اوملا میں واقع ایک دوسرے مقام پر تلاشی لے رہی ہیں۔

بتایا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی جموں و کشمیر پولیس کے اہلکاروں اور نیم فوجی دستوں کی مدد سے انجام دی جا رہی ہے۔ چھاپوں کی اصل وجوہات اور مکمل تفصیلات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ آپریشن فی الوقت جاری ہے اور اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

TAGGED:

ANTI CORRUPTION BUREAU RAIDS
اودھم پور میں چھاپے
اینٹی کرپشن بیورو
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