جموں کشمیر، نائب وزیر اعلیٰ کے برادر کے گھر پر اینٹی کرپشن بیرو کا چھاپہ
اے سی بی نے چھاپہ مار کارروائی سے متعلق ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 25, 2026 at 11:11 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی) نے بدھ کی صبح جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ کے برادر وجے چودھری کے گھر پر چھاپہ مارا۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ’’ناجائز اثاثہ جات‘‘ کے ایک معاملے میں چھاپہ مار کارروائی انجام دی گئی ہے تاہم اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
وہیں معلوم ہوا ہے کہ یہ کارروائی علی الصبح شروع ہوئی اور نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری اس بارے میں جلد ہی میڈیا کو بریف کریں گے۔ نائب وزیر اعلی کے برادر، وجے چودھری، جموں و کشمیر پولیس میں انسپکٹر کے عہدے پر تعینات ہیں۔ ان بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں گزشتہ سال ستمبر میں لداخ ٹرانسفر کیا گیا تھا۔
اے سی بی کی ٹیم نے ان کی رہائش گاہ واقع سنتوکھ وہار، ٹلو کلو چک، جموں میں چھاپہ مار تلاشی کارروائی انجام دی۔ تلاشی کے دوران اے سی بی کی ٹیم نے کیا ضبطی کی؟ اس بارے میں کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
اس ضمن میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔