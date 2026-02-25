ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر، نائب وزیر اعلیٰ کے برادر کے گھر پر اینٹی کرپشن بیرو کا چھاپہ

اے سی بی نے چھاپہ مار کارروائی سے متعلق ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔

ا
علامتی تصویر (ای ٹی وی بھارت گرافکس)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : February 25, 2026 at 11:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں (محمد اشرف گنائی) : اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی) نے بدھ کی صبح جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ کے برادر وجے چودھری کے گھر پر چھاپہ مارا۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ’’ناجائز اثاثہ جات‘‘ کے ایک معاملے میں چھاپہ مار کارروائی انجام دی گئی ہے تاہم اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔

وہیں معلوم ہوا ہے کہ یہ کارروائی علی الصبح شروع ہوئی اور نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری اس بارے میں جلد ہی میڈیا کو بریف کریں گے۔ نائب وزیر اعلی کے برادر، وجے چودھری، جموں و کشمیر پولیس میں انسپکٹر کے عہدے پر تعینات ہیں۔ ان بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں گزشتہ سال ستمبر میں لداخ ٹرانسفر کیا گیا تھا۔

اے سی بی کی ٹیم نے ان کی رہائش گاہ واقع سنتوکھ وہار، ٹلو کلو چک، جموں میں چھاپہ مار تلاشی کارروائی انجام دی۔ تلاشی کے دوران اے سی بی کی ٹیم نے کیا ضبطی کی؟ اس بارے میں کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔

اس ضمن میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

TAGGED:

SURINDER KUMAR CHOUDHARY
JAMMU ACB RAID
DEPUTY CM JK BROTHER HOUSE RAID
اے سی بی ریڈ
ACB RAID

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.