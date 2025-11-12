ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہلی لال قلعہ دھماکہ: کشمیر سے ایک اور ڈاکٹر کو حراست میں لے لیا گیا
حراست میں لیے گئے ڈاکٹر کی شناخت گولگام کے رہنے والے تجمل احمد ملک کے نام سے کی گئی ہے۔
Published : November 12, 2025 at 11:47 AM IST|
Updated : November 12, 2025 at 12:08 PM IST
سرینگر: دہلی دھماکے کے بعد جاری تحقیقات میں جموں و کشمیر سے ایک اور ڈاکٹر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ گورنمنٹ ٹرٹیری کیئر اسپتال میں تعینات ایک ڈاکٹر کو پوچھ گچھ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
حراست میں لیے گئے ڈاکٹر کی شناخت تجمل احمد ملک کے نام سے کی گئی ہے۔ ان کا تعلق جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام سے ہے اور وہ سرینگر کے شری مہاراجہ ہری سنگھ ہسپتال (SMHS) میں تعینات ہیں۔
تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ آیا تجمل احمد ملک کو حراست میں لینے کا مقصد جانکاری اکٹھا کرنا ہے یا انہیں دہلی دھماکے کے بعد وسیع تر دہشت گردی کے ماڈیول میں مشتبہ کے طور پر اٹھایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ دہلی دھماکے کی جانچ کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے سکیورٹی ایجنسیوں نے ''دہشت گرد ماڈیول'' سے وابستہ مشتب افراد کا گھیرا تنگ کر دیا ہے۔
ملک پانچواں ڈاکٹر ہیں جن کا فریدآباد آتش گیر مادہ ضبطی اور دہلی دھماکہ معاملے میں نام سامنے آیا ہے۔ ان پانچ میں ایک ہلاک شدہ ڈاکٹر عمر نبی بھی شامل ہے جنہیں جموں و کشمیر پولیس نے جیش محمد سے منسلک 'وائٹ کالر ٹرانس اسٹیٹ ٹیرر ماڈیول' کے طور پر بیان کیا ہے۔
جموں و کشمیر کے باہر ہریانہ کے فرید آباد اور اتر پردیش سہارنپور سے کام کر رہے یہ ڈاکٹرز کشمیر پولیس کے ریڈار میں اس وقت آئے جب ہریانہ کی الفلاح یونیورسٹی میں کام کر رہے پلوامہ کے ڈاکٹر مزمل شکیل کو ان کے ہم منصبوں کے ساتھ خاموشی سے اٹھایا لیا گیا۔
ڈاکٹر مزمل اور دیگر سے پوچھ گچھ کے بعد کشمیر، یوپی اور فرید آباد سمیت مختلف مقامات سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد کا ایک بڑا ذخیرہ ضبط کیا گیا جس میں 2900 کلو گرام امونیم نائٹریٹ شامل ہے۔
جموں و کشمیر پولیس کے مطابق یہ انکشافات سرینگر کے نوگام میں پولیس اور سکیورٹی فورسز کو دھمکی دینے والے جی ای ایم کے پوسٹروں کی جانچ شروع کرنے کے بعد ہوئے۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ یہ گرفتاریاں حساس معاملے کو لیک ہونے سے روکنے کے منصوبے کے تحت انجام دی گئی تھیں۔
پولیس کے مطابق اس جدید ترین نیٹ ورک کے طریقہ کار اور ان کے 'صاف پس منظر' نے حالیہ برسوں میں ہتھیاروں کی سب سے بڑی ذخیرہ اندوزی اور دہشت گرد ماڈیول پر پردہ ڈال رکھا تھا۔
معاملے کی سنگینی سامنے آنے کے بعد جموں و کشمیر میں سینکڑوں پولیس چھاپے، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں انجام دی گئیں۔ اس دوران اوور گراؤنڈ ورکرز، عسکریت پسندوں کے ہمدردوں، جماعت اسلامی جیسی کالعدم تنظیموں کے ارکان اور پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے رشتہ داروں پر مشتمل 1000 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔
تقریباً 500 لوگوں کو صرف کولگام میں اٹھایا گیا، جو کبھی عسکریت پسندی کا مرکز تھا اور یہاں سنہ 2019 تک متواتر انکاؤنٹر ہوتے رہے۔ پولیس اہلکار نے مزید کہا کہ اس اقدام کا مقصد "دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام اور نچلی سطح پر اس کے سپورٹ سسٹم کو ختم کرنا ہے۔
