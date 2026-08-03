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شوپیان میں ایک اور بادل پھٹنے کا واقعہ، دیواروں اور رابطہ سڑکوں کو نقصان
مسلسل بارشوں کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں بادل پھٹنے کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں۔
Published : August 3, 2026 at 6:37 PM IST
شوپیان:(شاہد ٹاک) جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان کے بدرہامہ علاقے میں پیر کی شام تقریباً چار بجے تیز بارش کے دوران اچانک بادل پھٹنے سے علاقے میں شدید پانی کا ریلہ آ گیا، جس سے متعدد گھروں کے صحن زیرِ آب آ گئے اور کئی مقامات پر صحنوں میں رکھا گیا گھریلو سامان کو نقصان پہنچا۔
مقامی ذرائع کے مطابق پانی کا بہاؤ اس قدر شدید تھا کہ ایک رہائشی مکان کی دیوار منہدم ہو گئی، جبکہ گاؤں کو ملانے والی رابطہ سڑکوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ خوش قسمتی سے فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم مقامی لوگ صورتحال سے نمٹنے میں مصروف رہے۔
واضح رہے کہ وادیٔ کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث ندی نالوں میں پانی کی سطح اور بہاؤ میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مسلسل بارشوں کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں بادل پھٹنے کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں۔
صرف ضلع شوپیان میں اب تک بادل پھٹنے کے کم از کم تین واقعات پیش آچکے ہیں، جن سے مکانات، زرعی اراضی، رابطہ سڑکوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جس کے پیش نظر نشیبی علاقوں اور ندی نالوں کے اطراف رہنے والے لوگوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔
وہیں ضلع انتظامیہ شوپیان کی جانب سے متعلقہ محکموں کی ٹیمیں فوری طور جائے مقامات پر پہنچی اور انہوں نے وہاں پر پانی نکالنے کا کام شروع کیا۔