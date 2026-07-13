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امرناتھ یاترا روٹ پر فیشل ریکگنیشن سسٹم کی مدد سے ایک اور گرفتار، ایک ہفتہ میں چار او جی ڈبلیوز کو حراست میں لیا گیا
پولیس کے مطابق 8 جولائی کو سربل علاقے میں فیشل ریکگنیشن سسٹم نے تین مشتبہ افراد کی بروقت نشاندہی کی۔
Published : July 13, 2026 at 10:39 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) شری امرناتھ جی یاترا کے دوران سخت حفاظتی انتظامات کے تحت اننت ناگ پولیس کی جانب سے نصب کیے گئے جدید فیشل ریکگنیشن سسٹم (ایف آر ایس ) نے اب تک چار مبینہ اوور گراؤنڈ ورکرز (او جی ڈبلیو) کی نشاندہی کر کے انہیں حراست میں لینے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جسے یاترا کے سکیورٹی نظام میں ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔
پولیس کے مطابق 8 جولائی کو سربل علاقے میں فیشل ریکگنیشن سسٹم نے تین مشتبہ افراد کی بروقت نشاندہی کی، جس کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں روک کر شناخت کی تصدیق کی۔ جانچ کے دوران تینوں افراد اوور گراؤنڈ ورکرز قرار پائے، جنہیں مزید قانونی کارروائی کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔
اس کے بعد 11 جولائی کو ننوان بیس کیمپ کے ایکسرے پوائنٹ پر نصب فیشل ریکگنیشن سسٹم نے محمد اقبال وانی ولد علی محمد وانی، ساکن حاجن بانڈی پورہ، کی موجودگی سے متعلق الرٹ جاری کیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے حراست میں لیا اور تصدیق کے بعد مزید قانونی کارروائی شروع کی۔
تازہ کارروائی میں 13 جولائی کو اسی ایکسرے پوائنٹ، ننوان پر فیشل ریکگنیشن سسٹم نے ایک اور بروقت الرٹ جاری کیا، جس کے بعد پولیس نے فیصل مظفر ولد مظفر احمد، ساکن ببھارا، پلوامہ، کو روک کر حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق اس کے خلاف بھی مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے کہ شری امرناتھ یاترا کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کے نظام کو کثیر سطحی سکیورٹی گرڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ فیشل ریکگنیشن سسٹم کے ذریعے حقیقی وقت میں نگرانی، مشتبہ افراد کی فوری شناخت، داخلی راستوں پر مؤثر کنٹرول اور ممکنہ خطرات سے بروقت نمٹنے میں نمایاں مدد مل رہی ہے۔
پولیس نے کہا کہ یاترا کو محفوظ، پرامن اور بلا رکاوٹ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ساتھ سخت حفاظتی اقدامات جاری رہیں گے، جبکہ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ سکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ یاترا کا پُرامن انعقاد یقینی بنایا جا سکے۔