ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دربار موو کے پیش نظر جموں سرینگر قومی شاہراہ پر مال بردار گاڑیوں کی نقل و حرکت محدود
31 اکتوبر اور یکم نومبر کو بھاری اور درمیانی مال بردار گاڑیوں کی آمدورفت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔
Published : October 29, 2026 at 9:19 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر انتظامیہ نے سالانہ دربار موو کی روایات کے تحت سول سکریٹریٹ اور دیگر اہم سرکاری دفاتر کے ملازمین کے قافلے کی سرینگر سے سرمائی دارالحکومت جموں منتقلی کے پیشِ نظر ایک جامع ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس انتظامی منتقلی کو محفوظ اور ہموار بنانے کے لیے جموں سرینگر قومی شاہراہ (NH-44) پر مال بردار گاڑیوں (Trucks) کی نقل و حرکت کو عارضی طور پر محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق اس فیصلے کا بنیادی مقصد ملازمین کے قافلے کے سفر کے دوران شاہراہ پر ٹریفک جام کے امکانات کو ختم کرنا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنا ہے۔ محکمۂ ٹریفک کی جانب سے جاری کردہ آفیشل شیڈول کے مطابق 31 اکتوبر اور یکم نومبر 2026 کو ادھم پور کے جکھینی نکے سے وادیِ سرینگر کی جانب جانے والی تمام بھاری اور درمیانی موٹر گاڑیوں (HMVs/MMVs) کی آمدورفت پر مکمل پابندی عائد رہے گی۔
J&K Govt issues a weekly roster assigning eight Administrative Secretaries to remain available at Civil Secretariat, Srinagar, during November 2026, with two officers deputed each week. The order comes ahead of the Darbar Move, with govt offices scheduled to reopen in Jammu on Nov 2. @airnewsalerts @diprjk— Akashvani News Jammu (@radionews_jammu) October 28, 2026
عملے کو احکامات پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت
ایڈوائزری کے مطابق ان دونوں مخصوص تاریخوں پر رات دو (2:00) بجے کے بعد کسی بھی مال بردار گاڑی کو جکھینی سے رام بن، بانہال، قاضی گنڈ اور سرینگر کی جانب بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹریفک حکام نے شاہراہ پر تعینات عملے کو ان احکامات پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت کی ہے۔ قومی شاہراہ پر سفر کرنے والی گاڑیوں کے لیے وادی کی سمت سے بھی اسی طرح کی پابندیاں نافذ العمل ہوں گی۔
مخصوص بھاری موٹر گاڑیوں کو جزوی اجازت دی جائے گی
قاضی گنڈ کے مقام سے بانہال، رام بن، ادھم پور اور جموں کی طرف جانے والی مال بردار گاڑیوں کی نقل و حرکت بھی مقررہ اوقات کے بعد سختی سے ممنوع رہے گی۔ محکمۂ ٹریفک نے واضح کیا ہے کہ یہ ٹریفک پابندیاں بالترتیب 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی شب، اور پھر 31 اکتوبر اور یکم نومبر کی درمیانی شب نافذ العمل رہیں گی۔ تاہم، وادیٔ کشمیر (قاضی گنڈ) سے جموں کی جانب آنے والی مخصوص بھاری موٹر گاڑیوں کو حالات کے مطابق ضابطہ بند (Regulated) طریقے سے چلنے کی جزوی اجازت دی جائے گی تاکہ ضروری سامان کی فراہمی متاثر نہ ہو۔
تازہ پھل، جلد خراب ہونے والی اشیا کے مالکان سے خصوصی اپیل
انتظامیہ نے ٹریفک ایڈوائزری کے ذریعے وادیٔ کشمیر اور جموں کے درمیان تازہ پھل، جلد خراب ہونے والی اشیائے خورونوش اور مویشی (Live Stock) لے جانے والی بھاری اور ہلکی گاڑیوں کے مالکان، ڈرائیوروں اور آپریٹروں سے ایک خصوصی اپیل کی ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ان اعلانیہ پابندیوں کی تاریخوں اور اوقات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی اپنی گاڑیوں کی لوڈنگ اور سفر کی منصوبہ بندی کریں، تاکہ انہیں قومی شاہراہ پر کسی بھی مقام پر غیر ضروری رکاوٹ یا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حکام نے تمام مسافروں کو سفر شروع کرنے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹس (TCUs) سے شاہراہ کی تازہ ترین صورتحال معلوم کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔