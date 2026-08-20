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رہمو میں حضرت سید محمد قاسمؒ کا سالانہ عرس کل عقیدت و احترام سے منایا جائے گا
19 اور 20 اگست کی درمیانی شب مزار پر شب خوانی کا اہتمام کیا جائے گا۔
Published : August 20, 2026 at 4:24 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے رہمو گاؤں میں حضرت سید محمد قاسمؒ کا سالانہ عرسِ مبارک 20 اگست کو مذہبی عقیدت و احترام اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ عرس کے سلسلے میں مزارِ شریف پر تیاریاں جاری ہیں، جہاں رہمو اور ملحقہ علاقوں سے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی شرکت متوقع ہے۔ اس موقع پر مختلف مذہبی و روحانی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔
19 اور 20 اگست کی درمیانی شب مزار پر شب خوانی کا اہتمام کیا جائے گا، جس دوران عقیدت مند تلاوتِ کلامِ پاک، ختمِ شریف، نعت خوانی اور خصوصی دعاؤں میں شرکت کریں گے۔ عرس کے موقع پر عقیدت مند مزارِ مقدس پر حاضری دے کر فاتحہ خوانی کریں گے اور ملک و قوم، علاقے میں امن و خوشحالی اور عوام کی بھلائی کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں گے۔
دریں اثنا رہمو پبلک انٹرسٹ کے چیئرمین نے حضرت سید محمد قاسمؒ کے سالانہ عرس کے موقع پر تمام عقیدت مندوں کو مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ اپنے پیغام میں آر پی آئی چیئرمین نے دعا کی کہ یہ بابرکت موقع سب کے لیے امن،خوشحالی اور روحانی سکون کا باعث بنے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سید محمد قاسمؒ کی تعلیمات اور پیغام لوگوں کو نیکی، ہمدردی، بھائی چارے اور باہمی ہم آہنگی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔
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انہوں نے دعا کی کہ حضرت سید محمد قاسمؒ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سالانہ عرس کا اختتام ملک و قوم میں امن و سلامتی، خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوگا۔