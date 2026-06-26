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شاہدرہ شریف میں سالانہ عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، درخشاں اندرابی کی شرکت
جموں وکشمیر وقف بورڑ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی نےبھی شرکت کی۔درگاہ پر حاضری دی اورحضرت بابا غلام شاہ بادشاہؒ کے مزار پر چادر پیش کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 26, 2026 at 10:28 AM IST
راجوری(جہانگیر خان) :خطہ پیر پنچال کے معروف روحانی مرکز شاہدرہ شریف میں حضرت بابا غلام شاہ بادشاہؒ کا سالانہ عرس مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں جموں و کشمیر اور ملک کے مختلف حصوں سے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔
عرس کے موقع پر زائرین نے درگاہ پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور ملک و قوم کے امن، خوشحالی اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ اس موقع پر مختلف مذہبی اجتماعات اور دعائیہ مجالس کا بھی انعقاد کیا گیا۔اس دوران ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نےشرکت کرتےہوئے ملک میں امن خوشحالی بھائی چارے کی سلامتی کیلےدعاکی ۔
جموں وکشمیر وقف بورڑ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے بھی عرس میں شرکت کی۔ درگاہ پر حاضری دی اور حضرت بابا غلام شاہ بادشاہؒ کے مزار پر چادر پیش کی۔ انہوں نے جموں و کشمیر سمیت پورے ملک میں امن، ترقی، خوشحالی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے خصوصی دعا کی۔
مذہبی رہنماؤں نے حضرت بابا غلام شاہ بادشاہؒ کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ان کا پیغام محبت، رواداری، اخوت اور انسانیت کی خدمت پر مبنی ہے، جو آج بھی لوگوں کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ ضلع انتظامیہ نے عرس کے پرامن اور منظم انعقاد کے لیے سکیورٹی، ٹریفک، صحت، پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کیے تھے۔
عرس کی تقریبات کا اختتام اجتماعی دعا کے ساتھ ہوا، جس میں عقیدت مندوں نے خطے اور ملک میں دائمی امن و استحکام کے لیے دعا کی۔اس دوران محترمہ درخشاں اندرابی نےوقف کےتحت پیرپنچال کی مختلف درگاہوں مساجدوں پر ہوئےکاموں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وقف نےخطہ پیرپنچال میں کافی تعمیری کام انجام دیےہیں اور آئندہ بھی دیتےرہیں گے۔
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وہیں علماےاکرام نےحضرت بابا غلام شاہ بادشاہ رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی پر روشنی ڈالی اور ملک میں امن اور بھای چارہ قائم رہنےکی دعابھی کی۔