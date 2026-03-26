ترال کے صوفی گنڈ میں حضرت شیخ محمد باقر رح کا عرس عقیدت سے منایا گیا
ولی کامل حضرت شیخ باقرؒ کے سالانہ عرس میں دور درازعلاقوں سےعقیدت مندوں نے شرکت کی۔
Published : March 26, 2026 at 4:06 PM IST
Updated : March 26, 2026 at 5:27 PM IST
ترال: جنوبی کشمیر کے صوفی گنڈ ترال میں بلند پایہ ولی کامل حضرت شیخ باقرؒ کا سالانہ عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس دوران عالمی امن کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق عرس شیخ باقر رح کے سلسلے میں ان کے آستاں عالیہ واقع صوفی گنڈ میں رات بھر شب خوانی کی گئی، جس میں ترال علاقے کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔
اس موقعے پر درود ازکار اور نعت خوانی کی مجالس منعقد کی گئی۔ اس موقع پر وادی کشمیر کے معروف علمائے کرام مولانا غلام نبی صدیقی، مولانا گوہر رضا قادری، مولانا سجاد احمد اور دیگر علمائے نے وادی کشمیر میں اولیائے کرام کے پاکیزہ اور متبرک سوانح حیات پر روشنی ڈالتے ہوئے امت مسلمہ پر زور دیا کہ وہ اولیاء کرام کے نقش و قدم پر چلیں۔ اسی میں کامیابی کا راز مضمر ہے۔
انہوں نے شیخ باقر صاحب علہ رحمہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس بلند پایہ ولی نے اس دور میں کفر شرک کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے نہ صرف تبلیغ کی بلکہ شریعت محمدی صلی الله عليه وسلم کی ترویج کے لیے اقدامات اٹھائے جانے چاہئے۔ اس موقع پر عالمی امن کے علاوہ خصوصی طور پر ایران کے لیے خصوصی دعاوں کا اہتمام کیا گیا۔ سب ضلع انتظامیہ نے عقیدت مندوں کے لیے تمام تر ضروری انتظامات کیے تھے۔