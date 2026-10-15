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پلوامہ:معروف صوفی بزرگ حضرت فقیرعبدالکریم میر کا سالانہ عرس مبارک، سینکڑوں عقیدت مندوں کی شرکت
عرس میں درود و اذکار، نعت خوانی اور صوفیانہ کلام کی محفلوں کا انعقاد کیا گیا اور امن و ترقی کے لیےخصوصی دعائیں کی گئیں
Published : October 15, 2026 at 4:33 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقے ڈالی پورہ میں وادی کے معروف صوفی اور روحانی بزرگ حضرت فقیر عبدالکریم میر کا سالانہ عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے سینکڑوں عقیدت مندوں نے ان کی رہائش گاہ اور آستانہ عالیہ پر حاضری دے کر خراجِ عقیدت پیش کیا اور ان کی روحانی تعلیمات اور صوفیانہ ورثے کو یاد کیا۔
عرس مبارک کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں درود و اذکار، نعت خوانی، مناجات اور دیگر مذہبی و روحانی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران مختلف اضلاع سے آئے ہوئے صوفی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت فقیر عبدالکریم میر کا کلام پیش کیا، جس سے محفل میں موجود عقیدت مند محظوظ ہوئے۔ صوفیانہ کلام اور روح پرور آوازوں کے ذریعے محبت، امن، بھائی چارے اور انسانیت کا پیغام عام کیا گیا۔
حضرت فقیر عبدالکریم میر کا سالانہ عرس ہر سال ڈالی پورہ پلوامہ میں منایا جاتا ہے، جس میں وادی کے مختلف علاقوں سے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ یہ اجتماع نہ صرف بزرگ کی روحانی خدمات کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ کشمیر کی صوفی روایت اور اس کے تاریخی و ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
عرس کے دوران عقیدت مندوں نے بزرگ کی تعلیمات پر عمل کرنے، معاشرے میں محبت و اخوت کو فروغ دینے اور مذہبی اقدار کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ملک کی امن و سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے علاوہ وادی کشمیر میں پائیدار امن، بھائی چارے اور سماجی ہم آہنگی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔
تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حاجی عبدالعزیز میر نے کہا کہ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے عقیدت مند ہر سال حضرت فقیر عبدالکریم میر کا عرس نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے لیے ڈالی پورہ پہنچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سالانہ اجتماع بزرگ کی روحانی تعلیمات اور صوفیانہ خدمات کو یاد کرنے کا ایک اہم موقع ہے، جس میں لوگ بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ تصوف محض ایک روحانی روایت نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ ہے جو انسان کو مذہبی اقدار، اخلاقی اصولوں اور محبت و رواداری کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ ان کے مطابق تصوف انسان کو اپنے مذہب کی گہری سمجھ حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
حاجی عبدالعزیز میر نے کہا کہ جدید دور میں بھی لوگ تصوف کی تعلیمات کی جانب راغب ہو رہے ہیں اور کشمیر اپنی صوفیانہ روایات، روحانی شخصیات اور محبت و بھائی چارے کے پیغام کے باعث ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی حضرت فقیر عبدالکریم میر کا سالانہ عرس اسی عقیدت، احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا رہے گا، تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس عظیم صوفی بزرگ کی تعلیمات اور روحانی ورثے سے واقف ہو سکیں۔
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