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قیموہ کولگام میں علمدارِ کشمیرؒ کا سالانہ عرس آج دوسرے روز اختتام پزیر، عقیدت و محبت میں ڈوبے زائرین کی بڑی تعداد میں شرکت
قیموہ کی اس سرزمین کو علمدارِ کشمیر حضرت شیخ نورالدین نورانیؒ سے خاص نسبت حاصل ہے۔
Published : October 10, 2026 at 8:46 PM IST
کولگام:(دین عمران) دلوں میں عقیدت، لبوں پر درود و اذکار اور نگاہوں میں روحانی کیفیت لیے وادی کے مختلف علاقوں سے عقیدت مند قیموہ کولگام پہنچے، جہاں علمدارِ کشمیر حضرت شیخ نورالدین نورانیؒ کا سالانہ عرس مبارک مذہبی عقیدت، روحانی جذبے اور انتہائی احترام کے ساتھ منایا گیا۔
علمدارِ کشمیرؒ سے والہانہ عقیدت رکھنے والے زائرین نے آستانۂ عالیہ پر حاضری دی اور اپنے دلوں کی کیفیت کو دعاؤں، فاتحہ خوانی اور ذکر و اذکار کے ذریعے بیان کیا۔ عرس کے موقع پر قیموہ کا روحانی ماحول عقیدت مندوں کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا، جہاں ہر طرف محبت، عقیدت اور دینی وابستگی کا منظر دیکھنے کو ملا۔
قیموہ کی اس سرزمین کو علمدارِ کشمیر حضرت شیخ نورالدین نورانیؒ سے خاص نسبت حاصل ہے۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں آپؒ کے خاندان اور روحانی سلسلے سے وابستہ کئی مقدس نسبتیں موجود ہیں۔ آستانۂ عالیہ میں حضرت شیخ نورالدین نورانیؒ کی والدہ سمیت ان کے اہلِ خانہ اور بعض شاگردوں کی قبور بھی موجود ہیں، جن کی زیارت اور حاضری کے لیے عقیدت مند دور دراز علاقوں سے یہاں پہنچتے ہیں۔
عرس کے روحانی اجتماع میں معروف عالمِ دین اور صوت الاولیاء جموں و کشمیر کے چیئرمین مولانا عبدالرشید داؤدی نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے علمدارِ کشمیرؒ کی دینی و روحانی تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے محبت، اخوت، انسانیت، امن اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنے پر زور دیا۔
عرس کے سلسلے میں آستانۂ عالیہ پر شب خوانی، درود و اذکار اور خصوصی دعائیہ مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا، جہاں علماء کرام اور عقیدت مندوں نے رات بھر عبادت و ریاضت میں وقت گزارا۔ خصوصی دعاؤں میں جموں و کشمیر میں امن و امان، خوشحالی، باہمی بھائی چارے اور اتحاد و اتفاق کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔
زائرین کی بڑی تعداد کے پیش نظر جموں و کشمیر وقف بورڈ، ضلع انتظامیہ کولگام اور پولیس کی جانب سے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔
علمدارِ کشمیر حضرت شیخ نورالدین نورانیؒ کی تعلیمات آج بھی کشمیری معاشرے کے لیے ایک روشن رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آپؒ نے اپنی زندگی کے ذریعے انسانیت، محبت، سادگی، اخوت اور امن کا پیغام دیا، اور یہی روحانی پیغام آج بھی عقیدت مندوں کو قیموہ کی اس مقدس سرزمین تک کھینچ لاتا ہے۔