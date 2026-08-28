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بانڈی پورہ سے 108 شردھالو مہا دھیانیشور گپھا کی یاترا پر روانہ
ہر سال مہا دھیانیشور گپھا شردھالو ’شراون پورنیما‘ کے موقع پر کلوسہ، بانڈی پورہ کے گھنے جنگلات میں واقع گپھا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 28, 2026 at 3:58 PM IST
بانڈی پورہ : شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں مہا دھیانیشور یاترا (جسے مقامی طور پر چھوٹا امرناتھ یاترا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے)، جمعہ کی صبح کلوسہ میں واقع شاردہ مندر سے سیکورٹی انتظامات میں روانہ کی گئی۔
یاترا کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ، ظفر احمد اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، بانڈی پورہ، اعجاز احمد زرگر نے ضلع کے کلوسہ علاقے سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر مختلف علاقوں سے آئے ہندو مذہب کے ماننے والے شردھالو موجود تھے، جو مہا دھیانیشور گپھا میں حاضری دینے کے لیے اس پوتر سفر پر روانہ ہوئے۔
اس سال 108 عقیدت مند کلوسہ گاؤں کے شاردہ مندر سے مہا دھیانیشور گپھا تک کا سفر کر رہے ہیں۔ ’چھوٹا امرناتھ‘ کے نام سے مشہور مہا دھیانیشور گپھا شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں شمتھن نامی گاؤں کے گھنے جنگلات میں واقع ہے۔
کشمیری پنڈتوں کے لیے پوتر مانے جانے والے اس مقام کی خاصیت مقامی روایات کے مطابق قدرتی طور پر بننے والا برف کا شیو لنگم ہے، جس پر پانی کے قطرے گرتے رہتے ہیں۔
یہ یاترا روایتی طور پر ’شراون پورنیما‘ کے موقع پر منعقد کی جاتی ہے۔ یاترا کے دوران شردھالو گپھا کے قریب واقع مہا دھیانیشور مندر میں حاضری دینے کے ساتھ ساتھ دشوار گزار راستوں سے بھی گزرتے ہیں۔
مہا دھیانیشور یاترا کے کوآرڈینیٹر اوپیندر کرشنا کول نے کہا کہ "یہ یاترا امن اور بھائی چارے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔" انہوں نے کہا کہ "مختلف علاقوں سے لوگ یہاں آتے ہیں، جن میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو پہلی بار بانڈی پورہ پہنچ رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "یاترا کے راستے میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق کچھ مسائل موجود ہیں، تاہم منتظمین سیاحت اور اس مقام کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔"
اوپیندر کرشنا کول نے کے مطابق "یاترا کو مزید لوگوں کے لیے دلچسپ بنانے کے لیے ٹریکنگ اور ثقافتی سرگرمیوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام وقت کے ساتھ مزید وسعت اختیار کرے گا اور مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو بھی متوجہ کرنے کے لیے اس کی رسائی اور تشہیر بڑھانے کے منصوبے ہیں۔"
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