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امرناتھ یاترا کے لیے شرائن بورڈ نے "شری امرناتھ جی یاترا گائیڈ بک 2026" جاری کی، جانیں اہم نکات کیا ہیں ؟
سالانہ امرناتھ یاترا 2026 ، محفوظ اور کامیاب یاترا کے لیے کیا کریں اور کن باتوں سے گریز کریں؟
Published : June 19, 2026 at 6:09 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) سالانہ شری امرناتھ یاترا 3 جولائی 2026 سے شروع ہو رہی ہے ، جس کے پیش نظر شری امرناتھ شرائن بورڈ اور انتظامیہ نے یاتریوں کے لیے ضروری ہدایات جاری کی ہیں تاکہ گپھا کی یاترا محفوظ، منظم اور روحانی طور پر بامقصد بنائی جا سکے۔
شرائن بورڈ کی جانب سے جاری کردہ "شری امرناتھ جی یاترا گائیڈ بک 2026" کے مطابق ہر یاتری کے لیے کمپلسری ہیلتھ سرٹیفکیٹ، یاترا پرمٹ،آر ایف آئی ڈی کارڈ اور ایک درست شناختی دستاویز ساتھ رکھنا لازمی ہے ۔ یاتریوں کو طبی مشوروں پر عمل کرنے،مناسب مقدار میں پانی پینے صرف مجاز راستوں کا استعمال کرنے اور سیکورٹی فورسز و شرائن بورڈ حکام کی ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس گائیڈ بک کے مطابق 13 سال سے کم عمر بچوں، 70 سال سے زائد عمر کے افراد اور چھ ہفتوں سے زائد حاملہ خواتین کو یاترا کی اجازت نہیں ہوگی۔
حکام نے خبردار کیا ہے کہ یاتری صحت سے متعلق انتباہات کو نظر انداز نہ کریں، غیر مجاز راستوں کا استعمال نہ کریں، ماحول کو آلودہ نہ کریں اور بغیر رجسٹریشن یا آر ایف آئی ڈی کارڈ تصدیق کے سفر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بتادیں کہ امرناتھ یاترا 3 جولائی 2026 سے سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان شروع ہوگی ۔ یاترا روٹس پر سیکورٹی فورسز کی اضافی تعیناتی، نگرانی کے جدید نظام اور متعدد حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ عقیدت مندوں کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔
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