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نیٹ امتحان کے پیش نظر کشمیر میں 60 اسکولوں میں کلاس ورک معطل رکھنے کا اعلان
حکم نامے میں متنبہ کیا گیا کہ ہدایات سے کسی بھی انحراف کے نتیجے میں نادہندہ ادارے کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
Published : June 19, 2026 at 10:16 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): نیٹ امتحان کے پیش نظر حکام نے کشمیر میں 60اسکولوں میں ہفتے کو تمام تدرہسی سرگرمیاں معطل کرنے کا حکم جاری کیا ہے ۔21 جون یعنی اتوار کو مقرر کردہ نیٹ امتحان کے مراکز کے طور پر نامزد 60 اسکولوں میں ہفتہ کو کلاسز معطل رہیں گی۔ اس حوالے باضابطہ طور نوٹفیکیشن جاری کر دی گئی ہے۔
جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق وادی کشمیر کے 6 اضلاع کے 60 اسکولوں کے 20 جون کو تمام تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔جن اسکولوں میں یہ سرگرمیاں معطل رہیں گی ان میں ضلع سرینگر کے 21 اسکول، جنوبی کشمیر کے اننت ناگ کے 21 بارہمولہ اور کپواڑہ میں پانچ پانچ اسکول جبکہ ضلع بڈگام اور پلوامہ کے چار چار اسکول شامل ہیں۔
جاری کردہ احکم میں ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن، کشمیر نے کہا ہے 21 جون کو شیڈول آنے والے نیٹ امتحان کے پیش نظر، امتحانی مراکز کے طور پر نامزد اسکولوں میں کلاس ورک 20 جون یعنی سنیچر کو معطل رہے گی۔ حکم نامے میں متنبہ کیا گیا کہ ہدایات سے کسی بھی انحراف کے نتیجے میں نادہندہ ادارے کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
واضح رہے کہ گزشتہ ماہ 3 مئی کو پیپر لیک ہونے کی وجہ سے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے منعقد کیا گی نیٹ 2026کا امتحان منسوخ کر دیا تھا۔ اس کے بعد مرکز نے سی بی آئی کو مبینہ بے ضابطگیوں کی جامع تحقیقات کی ذمہ داری سونپ دی۔