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اسکولوں میں موسم سرمائی تعطیلات کا اعلان موسمی حالات پر منحصر ہے، وزیر تعلیم شمیم فردوس
وزیر تعلیم کی جانب سےیہ ریمارکس کشمیر میں موسم سرما کے دستک دینے کے ساتھ ہی درجہ حرارت میں مسلسل کمی کے درمیان آئے ہیں۔
Published : November 18, 2026 at 4:06 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم شمیم فردوس نے کہا کہ حکومت کشمیر میں موسمی صورتحال حالات کے پیش نظر اسکولوں میں سرمائی تعطیلات کا فیصلہ کرے گی۔ درجہ حرارت میں مسلسل کمی ہونے کے درمیان بیشتر اسکولوں میں گرمی کی سہولیات کی کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی کشمیر میں موسمی حالات سازگار ہیں لیکن اگر سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو حکومت تعطیلات کے اعلان پر غور کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت موسم اچھا ہے۔ لیکن جب سردی میں مزید اضافہ ہوگا ہمیں سرمائی تعطیلات پر غور کرنا پڑے گا۔ بہت سے اسکولوں میں بچوں کے لیے گرمی کی سہولیات نہیں ہیں اور ہمیں بچوں کو درپیش مشکلات کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔
شمیم فردوس نے کہا کہ حال ہی میں متعقلین کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے اور انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ موسم سرما کے مہینوں میں طلباء کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔انہوں نے کہا کہ حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ موسمی حالات اور اسکولوں میں دستیاب سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔
وزیر تعلیم کی جانب سے یہ ریمارکس کشمیر میں موسم سرما کے دستک دینے کے ساتھ ہی درجہ حرارت میں مسلسل کمی کے درمیان آئے ہیں۔ واضح رہے کہ کشمیر میں موسمی صورتحال کو مد نظر رکھر کر 17 نومبر سے اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی لائی گئی ہے اور نئے اوقات کار کے مطابق نرسری سے آٹھویں جاعت تک کے تمام کلاسز صبح ساڑھے 10 بجے دوپہر 2 بجکر 30 منٹ تک ہوں گے جبکہ نویں سے 12 جماعت کے لیے یہ اوقات کار صبح ساڑھے 10 بجے سے سپہر ساڑھے 3 بجے تک رہے گا۔
وادی کشمیر میں موسم سرما نے پوری طرح دستک دیا ہے۔ایسے میں صبح اور شام کے اوقات میں ٹھنڈ ہوتی ہے اور گزشتہ ہفتے وادی کشمیر کے کئی بالائی علاقوں میں ہلکی سے درمیا نیہ درجے کی برفباری جبکہ میدان علاقوں میں بارشیں ہوئیں جس سے درجہ حرارت میں کمی رکارڈ کی جارہی ہے۔