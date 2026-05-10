گاندربل کے لیے 40 کروڑ روپے کے ترقیاتی پیکیج کا اعلان، عمر عبداللہ کا محبوبہ مفتی کو دوٹوک جواب
عمر عبداللہ نے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی جانب سے سرکاری ملازمتوں میں مبینہ ’’بیک ڈور انٹری‘‘ کے الزامات پر سخت ردعمل ظاہر کیا۔
Published : May 10, 2026 at 6:53 PM IST
گاندربل : عمر عبداللہ نے اتوار کے روز وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کا دورہ کیا اور علاقے کے لیے تقریباً 40 کروڑ روپے کے ترقیاتی پیکیج کا اعلان کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اور عوامی سہولیات کو بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی جانب سے سرکاری ملازمتوں میں مبینہ ’’بیک ڈور انٹری‘‘ کے الزامات پر سخت ردعمل ظاہر کیا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ آؤٹ سورسنگ کو غیر قانونی تقرری قرار دینا درست نہیں ہے اور ناقدین اگر ایک بھی ایسی مثال پیش کر دیں جہاں حکومت نے غیر قانونی طور پر کسی کو ملازمت دی ہو تو وہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اپنی جماعت چھوڑنے والے رہنماؤں کو بچانے کے لیے ان کی حکومت پر بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق محبوبہ مفتی اس معاملے پر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عمر عبداللہ نے واضح کیا کہ حکومت روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور شفاف بھرتی نظام کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے مستقبل سے متعلق کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور حکومت میرٹ کی بنیاد پر بھرتیوں کے عمل کو آگے بڑھا رہی ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جموں و کشمیر میں ملازمتوں، بھرتیوں اور آؤٹ سورسنگ پالیسی کو لے کر حکمران جماعت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی بیان بازی میں شدت دیکھی جا رہی ہے۔