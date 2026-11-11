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میرواعظ کی خانہ نظربندی کو ختم کرکے مذہبی اور منصبی ذمہ داریاں ادا کرنے دی جائیں: انجمن اوقاف
انجمن اوقاف جامع مسجد سرینگر نے میرواعظ عمر فاروق کی خانہ نظربندی فوری ختم کرکے خطبۂ جمعہ کی اجازت مانگی۔
Published : November 11, 2026 at 10:32 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): انجمن اوقاف جامع مسجد سرینگر نے میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کی گزشتہ دس روز سے مسلسل خانہ نظربندی پر شدید برہمی اور مذمت کا اظہار کیا ہے اور اس طرزِ عمل کو غیر منصفانہ، بلاجواز اور غیر جمہوری اقدام قرار دیا ہے۔
انجمن نے کہا کہ میرواعظ کی خانہ نظربندی کے دوران کسی کو بھی ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں عوام سے مکمل طور پر الگ تھلگ کر دیا گیا ہے اور اس پابندی سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان پابندیوں کے باعث میرواعظ گزشتہ جمعہ بھی تاریخی جامع مسجد سرینگر نہیں پہنچ سکے؛ نہ تو وہ نمازِ جمعہ جیسا اہم فریضہ ادا کر سکے اور نہ ہی اپنا روایتی خطابِ جمعہ پیش کر سکے۔ اب جب کہ ایک بار پھر جمعۃ المبارک کا دن قریب آ رہا ہے، انجمن نے تشویش ظاہر کی ہے کہ میرواعظ کو مسلسل خانہ نظربند رکھنا اور انہیں منبرِ جامع مسجد سے خطاب کرنے سے روکنا نہ صرف انہیں اپنی دینی و مذہبی ذمہ داریاں ادا کرنے سے محروم رکھنا ہے، بلکہ اس سے جامع مسجد کے ہزاروں نمازی جو شہر و گام سے آتے ہیں، میرواعظ کشمیر کے مواعظِ حسنہ سننے سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔
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انجمن اوقاف نے حکام سے پُرزور مطالبہ کیا ہے کہ میرواعظ کشمیر کی خانہ نظربندی فوری طور پر ختم کرکے انہیں رہا کیا جائے، لوگوں کو ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے اور انہیں جامع مسجد سرینگر پہنچ کر خطبۂ جمعہ دینے کی مکمل آزادی فراہم کی جائے۔
انجمن نے کہا کہ اس نوعیت کی پابندیوں کا کوئی جواز نہیں ہے اور ان سے سوائے اس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ ہر جمعہ جامع مسجد میں عبادت کے لیے جمع ہونے والے اہلِ ایمان اور عقیدت مندوں میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہو۔
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