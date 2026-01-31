ETV Bharat / jammu-and-kashmir

آنگن واڑی ورکرز نے کیا ہفتہ کو سرینگر میں احتجاج

احتجاج کر رہے آنگن واڑی ورکرز نے اسمبلی میں ان کے مطالبات پر غور و خوض کیے جانے کا مطالبہ کیا۔

آنگن واڑی ورکرز نے کیا ہفتہ کو سرینگر میں احتجاج
آنگن واڑی ورکرز نے کیا ہفتہ کو سرینگر میں احتجاج (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : January 31, 2026 at 6:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (جاوید ڈار) : آنگن واڑی ورکرز اینڈ ہیلپرز نے واجبات کی ادائیگی، خدمات کی مستقلی (ریگولرائزیشن) اور دیگر طویل عرصے سے زیر التوا مطالبات کے حق میں ہفتہ کو سرینگر میں احتجاج کیا، تاہم پولیس نے احتجاجی خواتین کو ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت نہیں دی جس کے سبب آنگن واڑی ورکرز اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق احتجاج نہ کر سکے۔

آنگن واڑی ورکرز نے کیا ہفتہ کو سرینگر میں احتجاج (ای ٹی وی بھارت)

احتجاج کر رہی آنگن واڑی ورکرز کا کہنا ہے کہ وہ برسوں سے اپنے مسائل کو لیکر احتجاج کر رہی ہیں؛ جن میں تنخواہوں کی بروقت ادائیگی، اعزازیہ میں اضافہ اور پنشن کے زمرے میں شمولیت جیسے اہم نکات شامل ہیں، تاہم ان کے ’’مطالبات اب تک نظرانداز‘‘ کیے جا رہے ہیں۔

آنگن واڑی ورکرس اینڈ ہیلپرز نے نعرے بلند کرتے ہوئے ان کے مسائل اسمبلی میں اٹھائے جانے کی خواہش ظاہر کی کہ، تاکہ ان کے حق میں ٹھوس پالیسی فیصلہ لیا جا سکے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ’’بچوں کی غذائیت، صحت اور فلاح و بہبود سے متعلق اسکیموں میں نچلی سطح پر اہم کردار ادا کرنے کے باوجود ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔‘‘

آنگن واڑی ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن، فہمیدہ اختر، نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’کم اجرت اور غیر باقاعدہ ادائیگیوں کے باعث کئی آنگن واڑی کارکنان اور ہیلپرز گزر بسر کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔‘‘ ان کے مطابق ’’خدمات کی مستقلی اور پنشن جیسے سماجی تحفظ کے فوائد ہزاروں کارکنان کے لیے عزت اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔‘‘

کارکنان نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے اور جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکالے، ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر ان کی آواز کو نظرانداز کیا گیا تو وہ اپنی تحریک و احتجاج میں شدت لائیں گیں۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. عالمی یوم خواتین: اننت ناگ میں آنگن واڑی ورکرس اینڈ ہیلپرس کا احتجاج

TAGGED:

JK ASSEMBLY SESSION
ANGANWADI WORKERS AND HELPERS
JAMMU KASHMIR ANGANWADI
آنگن واڑی
ANGANWADI WORKERS PROTEST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.