ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آنگن واڑی ورکرز نے کیا ہفتہ کو سرینگر میں احتجاج
احتجاج کر رہے آنگن واڑی ورکرز نے اسمبلی میں ان کے مطالبات پر غور و خوض کیے جانے کا مطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 31, 2026 at 6:32 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : آنگن واڑی ورکرز اینڈ ہیلپرز نے واجبات کی ادائیگی، خدمات کی مستقلی (ریگولرائزیشن) اور دیگر طویل عرصے سے زیر التوا مطالبات کے حق میں ہفتہ کو سرینگر میں احتجاج کیا، تاہم پولیس نے احتجاجی خواتین کو ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت نہیں دی جس کے سبب آنگن واڑی ورکرز اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق احتجاج نہ کر سکے۔
احتجاج کر رہی آنگن واڑی ورکرز کا کہنا ہے کہ وہ برسوں سے اپنے مسائل کو لیکر احتجاج کر رہی ہیں؛ جن میں تنخواہوں کی بروقت ادائیگی، اعزازیہ میں اضافہ اور پنشن کے زمرے میں شمولیت جیسے اہم نکات شامل ہیں، تاہم ان کے ’’مطالبات اب تک نظرانداز‘‘ کیے جا رہے ہیں۔
آنگن واڑی ورکرس اینڈ ہیلپرز نے نعرے بلند کرتے ہوئے ان کے مسائل اسمبلی میں اٹھائے جانے کی خواہش ظاہر کی کہ، تاکہ ان کے حق میں ٹھوس پالیسی فیصلہ لیا جا سکے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ’’بچوں کی غذائیت، صحت اور فلاح و بہبود سے متعلق اسکیموں میں نچلی سطح پر اہم کردار ادا کرنے کے باوجود ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔‘‘
آنگن واڑی ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن، فہمیدہ اختر، نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’کم اجرت اور غیر باقاعدہ ادائیگیوں کے باعث کئی آنگن واڑی کارکنان اور ہیلپرز گزر بسر کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔‘‘ ان کے مطابق ’’خدمات کی مستقلی اور پنشن جیسے سماجی تحفظ کے فوائد ہزاروں کارکنان کے لیے عزت اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔‘‘
کارکنان نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے اور جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکالے، ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر ان کی آواز کو نظرانداز کیا گیا تو وہ اپنی تحریک و احتجاج میں شدت لائیں گیں۔
یہ بھی پڑھیں: