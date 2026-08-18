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پارٹی قیادت نے جو ذمہ داری سونپی ہے اسے ایمانداری سے نبھائیں گے، این سی کے نو منتخب ڈسٹرکٹ سیکریٹری کا بیان
انیس الاسلام نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کو مسلسل اٹھاتی رہے گی۔
Published : August 18, 2026 at 8:05 PM IST
اننت ناگ: (عمران دین) نیشنل کانفرنس کے نو منتخب ڈسٹرکٹ سیکریٹری اننت ناگ انیس الاسلام نے کہا ہے کہ پارٹی قیادت نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے جو ذمہ داری سونپی ہے، وہ اسے پوری ایمانداری، خلوص اور ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ ان کی اولین ترجیح پارٹی کو زمینی سطح پر مزید مضبوط بنانا اور کارکنوں کے ساتھ مل کر تنظیم کو گراس روٹ لیول تک مستحکم کرنا ہوگی۔ انیس الاسلام نے کہا کہ وہ پارٹی کی پالیسیوں اور پروگراموں کو نچلی سطح تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔
جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے معاملے پر انیس اسلام نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں ریاستی حیثیت بحال کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، لہٰذا اب حکومت کو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنا چاہیے۔
ساگام کوکرناگ میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کو مسلسل اٹھاتی رہے گی۔
اس موقع پر نیشنل کانفرنس اننت ناگ ویسٹ کے ذمہ داران بھی موجود تھے، جنہوں نے نو منتخب ڈسٹرکٹ سیکریٹری انیس الاسلام کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے نئی ذمہ داری ملنے پر مبارکباد پیش کی۔
انیس الاسلام نے نئی ذمہ داری سونپنے پر پارٹی قیادت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کی جانب سے کیے گئے اعتماد پر پورا اترنے اور تنظیم کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔